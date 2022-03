Tubo drenante microfessurato: funzioni e caratteristiche

Al giorno d’oggi la realizzazione di qualsiasi impianto domestico o per edifici pubblici di vario genere si caratterizza da tre fattori essenziali: efficienza, sicurezza e tutela ambientale. Nel caso degli ambienti in prossimità di pendii naturali o artificiali questi tre fattori diventano cruciali per via dell’esigenza di convogliare l’acqua in eccesso verso linee di scolo sicure. È questo il compito del tubo drenante microfessurato, un elemento essenziale per il recupero dell’acqua piovana e i sistemi di drenaggio agricoli, ferroviari e persino aeroportuali.

Il tubo drenante microfessurato

Il tubo drenante microfessurato svolge una doppia funzione di raccolta e dispersione delle acque piovane verso canali di scolo. Il suo impiego è diffuso in tantissimi ambienti come abbiamo anticipato poc’anzi. Difatti li ritroviamo nei drenaggi stradali e agricoli così come in quelli edili o di verde pubblico. Ma a cosa servono davvero e perché bisogna drenare l’acqua in eccesso?

Perché è importante drenare l’acqua del sottosuolo?

La questione riguarda la sicurezza di edifici e ambienti e la pericolosità dell’acqua che, pur essendo innocua in apparenza, può causare gravi danni. Il tubo drenante microfessurato, infatti, è necessario per evitare che l’acqua danneggi opere antropiche e, quindi, per proteggere a vari livelli e strati di terreno gli eccessi e gli accumuli provenienti da varie condizioni. L’acqua piovana così come quella di sversamento, infatti, si accumula e tende a erodere e a creare canali che dovrebbero sempre essere controllati.

Le possibili conseguenze da prevenire

Basti pensare a edifici o strutture costruite in ambienti argillosi per le quali la “morbidezza” del terreno unita al passaggio dell’acqua può creare danni gravissimi come frane, smottamenti e persino crolli. Questo si può verificare in condizioni di normalità o a seguito di calamità naturali per cui è chiaro che la presenza di tubi drenanti microfessurati diventi essenziale per prevenire tali evenienze.

Quali sono le caratteristiche dei tubi di drenaggio?

A renderli così importanti è soprattutto la collocazione dei tubi unita alla loro particolare composizione. Un tubo drenante microfessurato è solitamente realizzato in PVC o Polietilene ad alta densità. Questi materiali sono ideali per via del rapporto qualità-prezzo e per le prestazioni di affidabilità e resistenza che sono in grado di garantire.

Inoltre sono pensati per evitare che muffe e batteri possano stabilirsi al loro interno e sono in grado di resistere per molti anni ai naturali processi di corrosione o degradazione causati da una serie di stress tra cui agenti chimici, ossidazione e acqua. Infine sono materiali molto flessibili che garantiscono elevata resistenza alla pressione del terreno anche in caso di improvvisi e violenti spostamenti come nel caso di un terremoto. Pertanto sono durevoli (anche per molti decenni), resistenti e affidabili a tutte le condizioni.

Perché sono “fessurati”?

Semplice. Le micro fessure a grandezza variabile rispetto alla granulometria del terreno permette all’acqua di entrare senza portare con sé i residui terrosi. In questo modo il terreno si consolida dato che viene privato dell’acqua in eccesso che andrà a defluire verso il punto di raccolta designato. Questo potrebbe essere un pozzo o altro punto di raccolta in base all’esigenza specifica e alla zona da drenare e, quindi, l’area sarà protetta dagli effetti dell’acqua per lunghi anni e a qualsiasi condizione.