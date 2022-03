Come trascorrere il fine settimana dedicato alla Festa del Papà in Granda

Fiere e manifestazioni varie

Sabato 19 e domenica 20 marzo a Borgo San Dalmazzo è in programma un Borgo di Cioccolato ’22. La manifestazione avrà a disposizione 4 spazi alla Bertello: il Padiglione 1, dove saranno ospitati laboratori a cura di Amici del Cioccolato e Oliva Cioccolati, la Sala piccola, fra i due padiglioni, dove saranno esposte le opere di cioccolato dedicate ai temi dell’evento, il Padiglione 2, riservato alle imprese artigiane che esporranno e venderanno i loro squisiti prodotti; il Piazzale esterno, dove apriranno cucine street-food. Domenica 20 marzo sarà allestito un mercatino di artigianato, hobbistica e prodotti tipici. Sempre domenica alle 16, in segno di ringraziamento per il prezioso contributo degli operatori sanitari, verranno consegnate una targa ed un’opera di cioccolato a due rappresentati di medici ed infermieri degli hub vaccinali. Inoltre, in occasione dell’evento domenica i musei e le Chiese di Borgo San Dalmazzo saranno aperti al pubblico.

Info: https://fierafredda.it/un-borgo-di-cioccolato-22

A Savigliano domenica 20 marzo appuntamento con la Fiera di Primavera, che coinvolgerà l'intero centro cittadino (Piazza Santa Rosa, Piazza del popolo, Piazza Molineri, Corso Roma, Via Saluzzo, Via Danna) dove verranno collocati circa 300 banchi di ambulanti, con la creazione di zone dedicate. Info: www.comune.savigliano.cn.it

A Monforte d’Alba, da sabato 19 a domenica 20 marzo tornano in Langa I Grandi Terroir del Barolo, un fine settimana dedicato all’approfondimento sul campo della nuova annata di uno dei più grandi vini del mondo, il Barolo, mediante banchi d’assaggio d’incontro con le cantine, masterclass e visite in cantina. Evento in sicurezza, con ingressi contingentati e su prenotazione obbligatoria, articolato in più turni di degustazione. Obbligatorio il Super Green Pass.

Info: www.gowinet.it/evento/i-grandi-terroir-del-barolo-2022

Nel centro storico di Fossano domenica 20 marzo dalle 8 alle 19, appuntamento con il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo. Sulle bancarelle sarà possibile trovare oggetti, libri, stampe, quadri e cornici, prodotti tessili, monete, francobolli e mobili antichi. Poiché la città dispone di ampi e antichi portici, la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Info: www.comune.fossano.cn.it. Scopri cosa puoi visitare a Fossano su: www.visitfossano.it

Presso l’Area Fieristica di Via Alba a Savigliano, all’interno del Padiglione Agrimedia, è in programma la 39ª edizione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola che resterà aperta fino a domenica 20 marzo con orario continuato dalle 9 alle 19. L’ingresso è gratuito, ma per entrare è necessario il Green Pass rafforzato. Oltre all’esposizione di macchine agricole sono in programma convegni specifici, ci saranno punti ristoro e un’area relax.

Info: www.fierameccanizzazioneagricola.it

A Saluzzo fino a domenica 20 marzo appuntamento con la prima edizione di Terres Monviso Outdoor Festival, un evento che vuole segnare un importante passo nella strategia di territorio e al contempo il punto di partenza di nuove sfide. Tanti gli eventi all’ex caserma Mario Musso nel fine settimana: escursioni, pedalate, gare di montaggio tenda per i ragazzi, tavole rotonde, film. Sabato 19 e domenica 20 marzo apertura alle 9.30 e nelle scuderie è previsto un percorso ricco di stand dedicati alle aziende sportive di territorio, alle Associazioni e agli esercenti che hanno proposte per l’Outdoor, street food con Il Cavagnin e tanto altro. Tutte le info e il programma completo fino al 25 marzo: https://visit.terresmonviso.eu/il-calendario-terres-monviso-outdoor-festival

Per la XXVII Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie,

appuntamento domenica 20 marzo a Paraloup: Ritrovo al Chiot Rosa (Rittana) alle ore 17 a cui seguirà il cammino verso Paraloup con lettura nomi delle vittime innocenti delle mafie e accensioni di lumini. L’arrivo alla borgata è previsto verso le 18, ci saranno gli interventi di Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza, di Anna Cattaneo, referente provinciale di Libera e di un rappresentante della Fondazione Nuto Revelli. Saranno offerte delle bevande calde ai partecipanti. Sarà possibile la visita guidata al museo di Paraloup e la cena al ristorante della borgata su prenotazione. Info: https://paraloup.it/eventi/xxvii-giornata-della-memoria-e-dellimpegno-in-ricordo-delle-vittime-innocenti-delle-mafie

A Bra domenica 20 marzo, alle 12, sotto l’ala di corso Garibaldi, è in programma una polentata solidale a favore dell’Oncologia dell’ospedale di Verduno. Il gruppo delle penne nere della Zizzola sarà presente con uno stand in piazza XX Settembre in occasione del Mercato della Terra e, partire dalle 8 del mattino, si partirà con la distribuzione della colazione. A seguire, si potrà gustare, a partire dalle ore 12, la tradizionale polenta cucinata a fuoco lento per ore dai volontari del gruppo A.N.A. e dalle signore amiche degli alpini. Il pasto verrà accompagnato da buon vino e concluso con caffè e biscotti.





Ad Artesina torna sabato 19 marzo il Raduno delle Mascotte d’Italia mentre domenica ci sarà nuovamente la “Pinky Dance” tanto attesa dai bambini. Sabato, a partire dalle 14, si celebra un evento unico sul territorio nazionale, giunto alla sedicesima edizione, con i simpaticissimi pupazzi giganti provenienti da ogni parte dello stivale pronti a cimentarsi in una originale discesa sul tracciato del campo scuola Costabella. Domenica 20 marzo, dalle 12 in avanti, ci saranno e animazioni e la baby dance con Pinky. Info: www.facebook.com/Artesina

Musica e spettacoli per grandi e piccini

A Bra sabato 19 marzo, al Politeama Boglione, alle 21 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Articoli per signora”: si tratta della pièce che prende spunto dal lavoro di ricerca di Maria Francesca Chiappe, prima donna capo cronista dell’Unione Sarda: 130 anni di storia femminile attraverso le cronache de L’Unione Sarda riproposti dall’attrice e autrice di origini sarde Elisa

Pistis. La serata è organizzata dall’associazione Ichnusa. Ingresso gratuito, necessari green pass rafforzato e mascherina Ffp2. Info: www.turismoinbra.it

Sabato 19 marzo, alle ore 18.30, nella sala Ridotto del teatro Milanollo a Savigliano va in scena “Sogno o son desto?”, pillole di teatro dalla tragedia alla commedia. Uno spettacolo con gli allievi- attori del laboratorio “Attori in Corso 2021/22” diretto da Claudio Del Toro. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. Info: www.comune.savigliano.cn.it

Domenica 20 marzo alle 21, per la rassegna “8 marzo e dintorni”, è in programma al Teatro Toselli di Cuneo lo spettacolo teatrale “Solo la vita nella vita mi rimane”, sulle tracce di Zuzanna Ginczanka, una tra le più geniali poetesse del ventennio tra le due guerre che venne arrestata e assassinata pochi giorni prima della liberazione di Cracovia. Ingresso gratuito, necessario acquisire il biglietto on line. Info: www.comune.cuneo.it

Sabato 19 marzo alle 21 a Priero la compagnia teatrale Banda Brusca di Bene Vagienna, porterà in scena nella ex Confraternita di Santa Croce, a Priero, la commedia in due atti “Figlio unico di madre vedova”. La storia si svolge in casa di Gioacchino che è candidato sindaco, ma le vicende si ingarbugliano per colpa della cognata vedova e soprattutto del nipote, e culmineranno in un finale scoppiettante. La serata rientra nella diciottesima edizione della rassegna teatrale del paese. L’ingresso costa 10 euro. Info: pagina Facebook comune Priero.

A Borgo San Dalmazzo prosegue la rassegna di Teatro Dialettale all’Auditorium. Sabato

19 marzo, alle 21, andrà in scena “Due dozzine di rose scarlatte” con la Compagnia

Teatrale Ij Motobin Villanovetta di Verzuolo. Biglietti (euro 5) in prevendita presso l’Ufficio Turistico di Borgo San Dalmazzo Per l’accesso all’Auditorium green pass rinforzato e mascherina FFP2. Info: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it

Sabato 19 marzo alle 21 al Teatro Busca di Alba è in programma lo spettacolo “Ce la farò anche st(r)avolta” con Emanuela Aureli, nota imitatrice e personaggio molto amato dal pubblico, che si esibirà in un monologo comico accompagnata solamente dal chitarrista Giandomenico Anellino. La protagonista avrà modo, durante il suo One Woman Show, di esprimersi in tutta la sua bravura e la sua simpaticissima ironia, raccontandoci la storia della sua carriera, sin dagli inizi, con una serie di aneddoti buffi spesso legati alla sua fisicità. Ne scaturiscono esilaranti battute, gag, imitazioni, storielle paradossali. Prevendite su www.ticket.it

Doppio appuntamento al teatro Don Bosco di Cuneo, sabato 19 marzo alle 17 e alle 21 con "Incanti": magia e meraviglia con cinque giovani campioni di illusionismo italiani.

Sarà presente anche Mago Sales per una raccolta benefica in aiuto delle famiglie ucraine

“Incanti” è uno show mai visto prima, con cinque tra i più giovani e premiati illusionisti italiani, selezionati per i campionati mondiali di magia in Canada a luglio 2022. Ingresso unico a 12 euro. Info e prenotazioni: www.blinkcircolomagico.it

Domenica 20 marzo alle 16 un altro appuntamento con la rassegna «Incontri d’autore» in Sala San Giovanni a Cuneo. Saranno ospiti I Fiati di Milano. Maria Giusi Malito, al flauto, Giuseppe Lo Preiato, oboe, Raffaele Bertolini, clarinetto e Fausto Polloni, fagotto proporranno un repertorio che attinge a piene mani alla letteratura operistica, in cui compare un florilegio di musiche tratte da «La Traviata» di Verdi, una fantasia sull’opera Cavalleria Rusticana di Mascagni, Carmen suite dalle composizioni di Bizet e una «Magia di operetta» dedicata a Lehar.

Info e biglietti: http://promocuneo.it/2022/incontri-dautore-2022

A Serralunga d’Alba domenica 20 marzo alle 16.30 si concluderà la rassegna teatrale per famiglie con Pier Mario Giovannone e Giua che da Genova portano alla Fondazione Mirafiore “Il magico Inventastorie”, un libro da cui tutto ha inizio ma che poi si trasforma in pura magia: con un pizzico di fantasia e utilizzando gli elementi del libro, si può dar vita a nuove favole, disegni, giochi di ruolo, copioni teatrali. Seguirà un laboratorio di disegno e scrittura collettiva. Per bambini dai 6 anni in su. Info: www.fondazionemirafiore.it

Domenica 20 marzo alle 16.00 al Teatro Civico di Caraglio andrà in scena “Cartoline, la montagna vista dai bambini”, una serie di “cartoline teatrali”, una sequenza di scene in cui due attrici, Roberta Maraini e Laura Righi, come in un grande gioco, restituiscono al pubblico, in modo divertente, i pensieri dei bambini, i quali, nella loro apparente semplicità e immediatezza riescono a far provare il brivido del rapporto con la natura e coi misteri che ci circondano.

Info e biglietti: www.santibriganti.it/provv-caraglio-busca-dronero

A Fossano arriva il Circo Peppino Medini e fino al 27 marzo sarà presente in Piazza Foro Boario con lo spettacolo “Viaggio nel tempo” che prevede solo abilità artistica senza la presenza di animali. Orari degli spettacoli: sabato 19 marzo spettacoli alle 16.30 e alle 21, domenica 20 marzo alle 16 e alle 18. Info e modalità di prenotazione: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini

L’Ufficio della Pace del Comune di Alba, il Rejoicing Gospel Choir, il Laboratorio Teatrale Albatros e la corale della Famija Albèisa organizzano il concerto “Cantiamo per la pace”, domenica 20 marzo alle ore 17 nella Chiesa di San Domenico ad Alba. Un evento a scopo benefico organizzato per la raccolta fondi a sostegno della popolazione ucraina. Sul palco, le esibizioni canore del Rejoicing Gospel Choir e della corale della Famija Albèisa intervallate da letture sul tema della pace a cura del Laboratorio Teatrale Albatros. L’accesso all’evento è consentito solo con green pass rafforzato e mascherina FFP2. Info: www.facebook.com/rejoicingospel.org Dalle ore 17,00 si può assistere in streaming la diretta del concerto su: www.facebook.com/RadioAlba.

Il Comune di Dogliani ha accolto l’iniziativa dei musicisti dei gruppi Nobasi e la ½ ora canonica che, con l’organizzazione di un concerto benefico per le popolazioni civili colpite dalla guerra in Ucraina. L’evento “Music against war” si svolgerà domenica 20 marzo alle ore 17 presso la sala polifunzionale di via Chabat (Impianti sportivi). Durante i concerti sarà possibile degustare vino e prodotti tipici a cura della ProLoco Dogliani Borgo e del Bar Centro Sportivo. Gradita la prenotazione. Per accedere è necessario Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2.

Info: www.facebook.com/comunedogliani

Ad Alba si rinnova questa settimana l’appuntamento con la quarta edizione del Festival Organistico Internazionale di Cristo Re, che accoglierà per il secondo concerto un ospite d’eccezione. Dopo il grande successo della prima serata con l’organista tedesco Bernhard Marx, il secondo appuntamento, fissato per domenica 20 marzo alle 21, vedrà esibirsi all’organo di Cristo Re l’organista veneto Andrea Albertin. L’ingresso ai concerti sarà libero nella suggestiva cornice della Chiesa di Cristo Re. Info: www.facebook.com/Festival-Organistico-Internazionale-Città-di-Alba

La rassegna Bacco & Orfeo domenica 20 marzo presenterà il duo pianistico a quattro mani composto dai fratelli Aurelio e Paolo Pollice. Appuntamento di Alba, alle 11 nella chiesa di San Giuseppe e a Bra, a partire dalle 16.30 in Santa Chiara. Il repertorio della mattinata sarà all’insegna dei brani composti dai compositori francesi Maurice Ravel e Camille Saint-Saëns e ci sarà un momento dedicato a Ottorino Respighi. Il pomeriggio braidese sarà invece scandito dalle note e dai ritmi di Giuseppe Verdi, di cui verrà proposta una carrellata pianistica dei momenti più intensi della cosiddetta Trilogia popolare, con Rigoletto, Il trovatore e La traviata. Dopo i concerti brindisi con i vini di Domodimonti, Montefiore Dell’Aso. L’abbonamento ai sei concerti costa 21 euro; il posto singolo 12 euro. Ingresso gratuito per i minori di dieci anni.

Info: www.albamusicfestival.com

Burattinarte d’Inverno prosegue la sua programmazione ed arriva a Neive. Domenica 20 marzo alle ore 16.30 è in programma lo spettacolo “Cappuccetto Rosso” proposto dalla compagnia di Gino Balestrino. È insieme storia di ingenuità e noncuranza, favola di coraggio e di conforto dove si ha modo di sperare, anche di fronte a un grave errore, in una soluzione positiva. Ma è anche una storia che presenta situazioni potenzialmente comiche che offrono, con la forte tipizzazione dei caratteri che regolano i rapporti fra i vari personaggi, gustosi quadretti capaci di coinvolgere anche il pubblico più smaliziato. Animati da Gino Balestrino i bei burattini scolpiti in legno da Monique Quartini cantano e raccontano la storia di una bimba, della nonna, di un cacciatore e.. di un lupo. Ingresso libero. Info: www.burattinarte.it

Musei e castelli aperti

Sabato 19 e domenica 20 marzo, presso le sale espositive del Collegio dei geometri a Cuneo si terrà un’esclusiva esposizione di composizioni realizzate con i mattoncini “Lego”.

All’interno della rassegna espositiva, l’artista Fabrizio Oberti presenterà un ciclo di opere con i mattoncini e gli elementi “Lego”. Orari di visita: mattina 10–12.30, pomeriggio 14.30–18.

Ingresso libero. Obbligo di super Green pass e mascherina FFP2.

Info: www.collegio.geometri.cn.it

A Savigliano il Museo Ferroviario di via Coloira propone per sabato 19 marzo il laboratorio creativo “Papà mi porti a vedere i treni?”. Alle 15 ci sarà la visita guidata a misura di bambino e corsette sul trenino, alle 16.30 laboratorio creativo per bambini da 3 a 10 anni in collaborazione con l’ass. Voci di Mamme. Info: www.museoferroviariopiemontese.it/laboratori-creativi-per-bambini-al-museo

Dal 1° marzo i Musei civici di Saluzzo sono nuovamente aperti. Sabato 19 marzo appuntamento con la rassegna “Cantami una storia 2”. Gli incontri si svolgeranno, alternandosi tra gli spazi della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale e quelli della Biblioteca dalle 11.00 alle 12.00. La seconda serie di incontri di “Cantami una storia” avrà come filo conduttore la multiculturalità: sarà occasione per giocare e divertirsi tra letture, danze, canti, strumenti musicali da tutto il mondo.

Prenotazione obbligatoria. Domenica 20 marzo è in programma una visita guidata in occasione del Terres Monviso Outdoor Festival, un itinerario dedicato al tema della montagna simbolo del Marchesato di Saluzzo che parte dal museo della civiltà cavalleresca per terminare all’interno della pinacoteca Matteo Olivero. Fatti, eventi, raffigurazioni, architetture ai piedi del Monviso eternamente sospeso sulla città e le sue Valli. Ritrovo e partenza alle 15.30 dalla Castiglia.

Prenotazione obbligatoria. Info eventi e aperture musei: https://visitsaluzzo.it/calendario-eventi

Appuntamento nel fine settimana al Castello della Manta. Sabato 19 e domenica 20 marzo alle 10.30 e alle 15.30 è in programma la visita guidata “Ti racconto il castello: le memorie” in cui la scoperta del maniero si intreccia con il gioco per fare esperienza diretta, interagendo con oggetti e strumenti per la visita e per imparare divertendosi. La curiosità dei bambini è stimolata attraverso attività ludiche o percorsi creativi. Domenica 20 marzo è in calendario una rilassante passeggiata che condurrà adulti e bambini a scoprire le storie e le curiosità che nascondono gli alberi del giardino per entrare in contatto con la natura che tanto ha a che vedere con gli affreschi delle sale quattrocentesche. Nelle dimore del tardo Medioevo, era consueta la raffigurazione di un «verziere», cioè un giardino alberato, che sfondava illusivamente le pareti, dando l’impressione di trovarsi in uno spazio aperto. Eccezionalmente, in questo percorso, sarà possibile visitare una parte di Castello raramente aperta al pubblico, cioè il giardino sulle mura del Castello.

Info: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta

Sabato 19 marzo dalle ore 14, presso il Museo Naturalistico del Fiume Po a Revello, prenderà il via “Orienteering di primavera”, un’attività didattica per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni di età che si svolgerà poi all’aperto, nel centro storico di Revello. Durante il pomeriggio, i partecipanti verranno guidati nella comprensione di mappe e carte topografiche, confrontando i luoghi e le loro rappresentazioni per imparare ad orientarsi meglio. La partecipazione è gratuita, l’evento si svolgerà nel rispetto delle misure legate all’emergenza Covid-19 e al possesso, se dovuto, del green pass. Info: www.facebook.com/vesulus

Riapre le porte sabato 19 marzo il castello di Serralunga d’Alba, uno degli esempi meglio conservati di castello nobiliare trecentesco del Piemonte, alla sommità della collina del piccolo e ben conservato borgo di Langa. Dopo i mesi di chiusura stagionale, il maniero torna a essere visitabile ogni fine settimana con accompagnamento guidato. Come sempre le visite sono esclusivamente guidate per ragioni di sicurezza del visitatore e di tutela del bene. Per partecipare a una visita guidata è consigliata la prenotazione. Info: www.castellodiserralunga.it/it

A Savigliano, in occasione della mostra “Daniele Fissore – Pittore Iperrealista” si tengono dei tour guidati alla città ed all’esposizione in corso a Palazzo Cravetta. Per la Fiera della Meccanizzazione

Agricola (fino al 20 marzo) è prevista la possibilità di prenotarsi per la visita guidata alla mostra la domenica mattina dalle 10,30 alle 11,30 e dalle 11,30 alle 12,30. Durante il fine settimana si potrà accedere gratuitamente per visite libere. Info: www.comune.savigliano.cn.it