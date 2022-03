Tornano gli eventi a Palazzo Bertello: inaugurato "Un Borgo di Cioccolato"

Inaugurata la ventesima edizione di "Un Borgo di Cioccolato", goloso appuntamento dedicato a grandi e piccini che torna in presenza a Palazzo Bertello di Borgo San Dalmazzo, dopo la pausa forzata di due anni per Covid.

Presente il sindaco Gian Paolo Beretta con il vice Beppe Bernardi, gli assessori Alessandro Monaco, Anna Bodino, Luisa Agricola, i consiglieri Francesco Papalia, Clelia Imberti, Roberta Robbione e Piermario Giordano, oltre al vicepresidente Ente Fiera Fabrizio Buffa. All'inaugurazione c'era anche il sindaco di Cuneo Federico Borgna, la consigliera Provinciale Graziella Viale, il senatore Giorgio Bergesio, i consiglieri regionali Paolo Bongioanni e Paolo Demarchi, il presidente ATL del Cuneese Mauro Bernardi con il vice Rocco Pulitanò, il presidente della Cassa Rurale di Boves Sergio Marro con il consigliere Pino Oliva che ideò la Fiera venti anni fa. Per Confartigianato c'erano la vice presidente vicaria Daniela Balestra, il direttore Joseph Meineri e la presidente di zona Katia Manassero.



"Inaugurare oggi 'Un Borgo di Cioccolato' è un segnale di fiducia, di ripresa e di resilienza. Proteggere e sostenere le fiere attraverso la filiera artigianale è un dovere. Oggi il territorio si trova a festeggiare con i nostri maestri artigiani", ha esordito il sindaco Gian Paolo Beretta.



Il presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna: "Finalmente possiamo tornare a vivere dei momenti di spensieratezza. Questo è possibile perché ci sono realtà che investono".

L'evento dedicato al cibo degli Dei terrà banco per due giorni: sabato 19 e domenica 20 marzo, con tanti appuntamenti collaterali.

La manifestazione avrà a disposizione 4 spazi presso Palazzo Bertello: il Padiglione 1 accoglierà laboratori gestiti dagli Amici del Cioccolato e da Oliva Cioccolati; la Sala piccola, fra i due padiglioni, ospiterà le opere di cioccolato; il Padiglione 2 sarà dedicato alle imprese con esposizione e vendita di cioccolato, mentre sul piazzale esterno si troveranno cucine street-food e, la domenica, il mercatino di artigianato, hobbistica e prodotti tipici.

In occasione del particolare momento, l’Associazione Amici del Cioccolato, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – sezione di Borgo San Dalmazzo, contribuirà alla raccolta fondi per il popolo Ucraino, anche attraverso la vendita di tavolette di cioccolato dedicate. Un particolare omaggio verrà inoltre riconosciuto al personale sanitario operativo nell’hub vaccinale di Borgo San Dalmazzo.

"Un Borgo di Cioccolato" è organizzato da Comune ed Ente Fiera Fredda, in collaborazione con Confartigianato Imprese Cuneo, associazione Amici del Cioccolato, ATL del Cuneese, Fondazione CRC e Banca di Boves.