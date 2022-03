“Amici del teatro e della musica Magda Olivero”: l’annuale riconoscimento al soprano Serena Moine

Concerto con applausi calorosi alla bravura e riconoscimento al suo percorso professionale. Il soprano Serena Moine dopo il concerto “Ecce Homo” che si è tenuto domenica scorsa al Monastero della Stella, ha ricevuto da Pia Cappelli Ghigo, presidente dell’associazione “Amici del teatro e della musica Magda Olivero” l’annuale riconoscimento del sodalizio culturale.

Le è stato conferito per essersi diplomata in canto classico nel dicembre 2021 con la Commissione d’esame Abrsm (Associated board of the royal schools of music ) all’Apm di Saluzzo. A premiarla era presente la presidente della Scuola stessa Alessandra Tugnoli con il presidente della Fondazione CrSaluzzo Marco Piccat.

In “Ecce Homo” Serena Moine si è esibita accompagnata dal pianista Lino Mei in un repertorio di Bach, Vivaldi, Mozart, Britten, Rossini, Fauré, Debussy, Nino Rota che hanno co emozione rievocato ei brani cantati le tappe principali dell’anno liturgico cattolico partendo dall’Avvento per arrivare al culmine della Pasqua.

Chi è Serena Moine Il soprano, originaria di Martiniana Po, che ha al suo attivo numerosi concerti e recital è pianista, organista e direttrice di cori, nonché docente di canto e pianoforte. Studia belcanto con la maestra Maria Luisa Sanchez Carbone. Nel 2017, guidata dalla maestra Magda Koczka, intraprende un percorso di canto classico all’Apm di Saluzzo, dove si è diplomata in canto classico e organo conseguendo l’Abrsm nel dicembre 2021. È membro attivo del gruppo direttori e organisti della Diocesi di Saluzzo.

Nel dicembre 2020 è stata direttrice artistica e cantante nell’evento online “Le notti della Stella” per conto della Fondazione CrSaluzzo. Attualmente è docente di canto e pianoforte nella sede de “Il Madrigale” a Sanfront e di pianoforte al Cfam di Verzuolo.