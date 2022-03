"Una discarica a cielo aperto a Barge, sulla strada che costeggia il torrente Ghiandone"

"Una discarica a cielo aperto che si può rinvenire in quel di Barge, percorrendo la sponda orografica sinistra del torrente Ghiandone, nel tratto a valle del depuratore comunale".

La segnalazione, corredata da tante foto, ci arriva da un lettore: "Per centinaia e centinaia di metri si susseguono, senza soluzione di continuità, rifiuti di ogni tipo, diversi estremamente ingombranti e fra questi, per non farsi mancare nulla, anche tre carcasse di pollo di recente abbandono.

L'area non è sicuramente meta di frotte di persone, ma non è nemmeno particolarmente recondita e, nei pressi della stessa, a quanto mi risulta è in cantiere la costruzione di un tratto della pista ciclabile 'via della Pietra'. Di sicuro sarà difficile presentarla come biglietto da visita di questa realizzazione, in siffatte condizioni".