La concessionaria Toyota e Lexus Fuji Auto di Cuneo, dona del materiale didattico a sostegno del progetto “e-officin@” presentato da AFP Verzuolo

La Concessionaria Toyota Fuji Auto di Cuneo nell’ottica di contribuire a preparare i lavoratori del domani, ha deciso di fornire del materiale didattico a sostegno del “progetto e-officin@” presentato dalla scuola AFP di Verzuolo che da anni collabora attivamente con diverse aziende del mondo automotive.

Intervistiamo Paolo Mattiauda il Responsabile del Service della Fuji Auto: ognuno di noi, aziende, enti pubblici, classe dirigente è chiamata a dare il proprio contributo per preparare i giovani studenti al lavoro del domani che svolterà sempre più sull’elettrificazione.

L’industria automobilistica è da sempre un settore che ricopre un ruolo di primaria importanza sia in Italia che nel mondo, stiamo vivendo un passaggio epocale in cui gradualmente i motori tradizionali verranno affiancati, o soppiantati, da quelli elettrici, questo settore in costante evoluzione sta infatti puntando sempre più su elettrificazione, connettività e tecnologie di guida autonoma.

Perciò la FujiAuto ha deciso di donare alla scuola AFP di Verzuolo (che prepara i tecnici del domani) un inverter/converter di una Lexus RX e una batteria ibrida montata sulla Toyota Yaris.

I ragazzi, in questo modo, avranno la possibilità di toccare con mano e di studiare alcuni componenti della tecnologia ibrida, preparandosi alle vetture del futuro.

Toyota e Lexus, infatti sono leader dell’elettrificazione con oltre 25 anni di esperienza su vetture ibride, la prima vettura su cui Toyota montò una batteria risale infatti al 1997, sulla Toyota Prius.

La tecnologia Full Hybrid Toyota offre prestazioni, autonomia di guida e affidabilità impareggiabili. In grado di passare automaticamente dalla modalità Full Electric all’alimentazione a benzina quando questa risulta più efficiente.

Speriamo con questo piccolo gesto, di contribuire a far sì che la scuola riesca a realizzare il “progetto e-officin@”, in modo da incuriosire i giovani tecnici alle tecnologie del domani, preparando e formando gli HYBRID SPECIALIST di domani.

Chi è appassionato e vuole saperne di più sul funzionamento e sui componenti dell’Ibrido Toyota può vedere questo video sul canale della Concessionaria al link: https://youtu.be/mm6DXJPOEA0





Per saperne di più sulla scuola http://www.afpdronero.it/index.php?module=courses&method=detail&id=200118