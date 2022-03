Margarita: il Panathlon Cuneo ricorda Alessandra Witzel

Lo scorso 17 marzo al ristorante “La Ferriera - da Nona” di Margarita, il Panathlon Cuneo ha ricordato la giornalista, tennista e dirigente sportiva cuneese Alessandra Witzel, scomparsa improvvisamente un anno fa ad appena 47 anni in seguito ad un aneurisma. Nel mese dedicato alle donne, il club cuneese ha ospitato famigliari, amici e coloro che hanno conosciuto Alessandra, professionista seria, esempio di lealtà e correttezza, paradigma del fair play in ogni ambito della sua vita.



Una serata fortemente voluta dall’amica e collega Eva Callipo, e subito accolta con entusiasmo e convinzione dal presidente del Panathlon Cuneo Giovanni Mellano e da tutto il direttivo, che ha visto la partecipazione del Governatore dell’Area 3 Maurizio Nasi, degli assessori del Comune di Cuneo Cristina Clerico e Franca Giordano, e dei maestri di tennis Antonio Durando e Paolo Ponzio.



Alessandra Witzel è stata a lungo in servizio e vicedirettore del settimanale “La Bisalta”, fotogiornalista, negli ultimi anni aveva ampliato i suoi interessi giornalistici diventando molto attiva su “VentimigliaBlog”. Si era avvicinata al giornalismo da giovanissima, grazie alla passione per lo sport. Giocatrice di tennis di ottimo livello tesserata con il Country Club Cuneo, è stata al fianco dell’amica e presidente Eva Callipo nell’avventura con il Cuneo Calcio femminile, culminata nella conquista della massima serie, punto più alto finora raggiunto del calcio in rosa in terra di Granda.



“Ti abbiamo ricordata ripercorrendo il tuo cammino sportivo, giornalistico e dirigenziale e le parole più ricorrenti sono state – ha commentato Eva Callipo -: esempio, serietà, lealtà, correttezza, eleganza, bontà ed unica”.



Alla sua memoria, lo scorso autunno, in tempi strettissimi, erano stati intitolati gli impianti di calcio di via Porta Mondovì a Cuneo, coltivando così la sua preziosa memoria anche attraverso un gesto ben più che simbolico.



Partecipata la serata anche da parte dei soci panathleti, con il ricordo del dottor Carlo Ripa, medico sociale di quel Cuneo calcio femminile.



Particolarmente sentito il momento in cui i suoi due ex maestri di tennis, Ponzio e Durando, hanno ricordato le sue gesta da sportiva, dove si era distinta per capacità e caparbietà. Letti anche i ricordi delle sue ex compagne di tennis, Eliana Depetris, Elisabetta Rovera e Nicole Clerico.



“Grazie per avermi fatto conoscere Alessandra attraverso i vostri ricordi”, ha detto a fine serata il Governatore Maurizio Nasi.