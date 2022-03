Calcio Serie D: Asti e Fossano non si fanno male, reti bianche nel recupero

Pareggio a reti bianche tra Asti e Fossano nel recupero della 19^giornata.

Un risultato che tiene entrambe le squadre in corsa per l'obiettivo salvezza, in una lotta serrata che coinvolge numerose squadre e promette scintille fino all'ultimo minuto di campionato.

Con il punto conquistato ad Asti la squadra di Viassi raggiunge a quota 31 il Ticino.

Nell'altro recupero disputato nel pomeriggio odierno successo del Borgosesia, con il punteggio di 2-0, su una Lavagnese sempre più spacciata.

LA NUOVA CLASSIFICA

Novara 62, Sanremese 56, Varese* 47, Borgosesia*, Derthona* 44, Chieri 41, Casale** 40, Bra 39, Vado 38, Gozzano, Ligorna* 36, Caronnese, Sestri L* 34, Pont D* 33, Asti 32, Ticino, Fossano 31, Imperia 28, Lavagnese 21, Saluzzo 14

*una partita in meno; **2 partite in meno