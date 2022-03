Racconigi Cycling Team: domenica appuntamento con il “Piccolo Trofeo Alfredo Binda - Valli del Verbano”

La nuova stagione agonistica è appena cominciata, ma già un grande appuntamento attende le talentuose atlete del Racconigi Cycling Team, che nella mattinata di domenica 20 marzo affronteranno la nona edizione del “Piccolo Trofeo Alfredo Binda - Valli del Verbano”, competizione internazionale valevole come prova inaugurale dell' U.C.I. Nations' Cup Junior Women 2022.

La manifestazione, fortemente voluta dalla Cycling Sport Promotion del presidente Mario Minervino, andrà in scena sulle strade dell'Alto Varesotto, tra le località di Cocquio Trevisago e di Cittiglio, paese natale del fuoriclasse del ciclismo azzurro Alfredo Binda, l'unico sportivo della storia pagato per non correre vista la netta superiorità nei confronti dei suoi avversari.

Quasi 170 le atlete iscritte all'importante gara varesina, in rappresentanza di ben 29 formazioni tra cui 12 rappresentative nazionali provenienti da ogni angolo d'Europa La gara scatterà alle ore 8:25 dal piazzale antistante il Centro Commerciale di Cocquio Trevisago (VA) e si concluderà nel cuore di Cittiglio (VA), dopo 73,4 chilometri caratterizzati dalla triplice scalata al G.P.M. di Casalzuigno - Frazione Casale (368 m.s.l.m. - al Km 28,4 - 43,7 - 59), dalla doppia ascesa al G.P.M. di Azzio (373 m.s.l.m. - al Km 34,2 - 49,5) e dall'asperità finale al G.P.M. di Orino (422 m.s.l.m. - al Km 65,9), terreno ideale per le atlete più coraggiose e particolarmente avvezze alla salita.

Per l'occasione il direttore sportivo Roberto De Filippo, con il prezioso supporto tecnico di Camilla Vassallo e di Antonio Vassallo, guiderà dall'ammiraglia le junior al primo anno di categoria: Irene Cagnazzo, decima classificata al “Trofeo Città di Gossolengo - Trofeo Alberto Biondi - Memorial Rino Andrina” di Gossolengo (PC) ed Asia Rabbia, e le più esperte junior al secondo anno: Benedetta Brafa, lombarda di Tovo Sant'Agata (SO), Matilde Ceriello, brianzola di Lissone (MB), Camilla Marzanati, piemontese di Sala Biellese (BI) ed Elisa Roccato, lombarda di Castelverde (CR).

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “PICCOLO TROFEO ALFREDO BINDA - VALLI DEL VERBANO - U.C.I. NATIONS' CUP JUNIOR WOMEN” COCQUIO TREVISAGOCITTIGLIO (VA):

- Benedetta Brafa (Junior II° Anno, 2 Novembre 2004)

- Irene Cagnazzo (Junior I° Anno, 5 Luglio 2005

- Matilde Ceriello (Junior II° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior II° Anno, 29 Gennaio 2004)

- Asia Rabbia (Junior I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Elisa Roccato (Junior II° Anno, 2 Marzo 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo