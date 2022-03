Volley A2/F: il Puma si tuffa nell’avventura Play-off; Domenica alle 17 la Lpm Bam Mondovì ospita l’Hermaea Olbia

Nervi saldi, concentrazione, gran cuore e grinta! Con questi attributi la Lpm Bam Mondovì si appresta a tuffarsi in una nuova avventura chiamata Play-Off. Domani le Pumine di Solforati ospiteranno l’insidiosa compagine dell’Hermaea Olbia in gara1 degli ottavi di finale.

Il meccanismo dei Play-off prevede gara di andata e ritorno ed eventuale gara3 in caso di parità di vittorie al termine delle prime due sfide. Partire con il piede giusto, pertanto, appare fondamentale. Le Pumine hanno preparato questo match con grande attenzione, cercando di carpire gli eventuali punti deboli della squadra sarda allenata dal tecnico brindisino Dino Guadalupi.

L’Olbia è sicuramente una buona squadra, che meritatamente ha chiuso la regular season al 6° posto. L’Hermaea dovrebbe scendere in campo con la formazione tipo, con Veronica Allasia in regia, libero Giorgia Caforio, asse laterale d’attacco composto dalla estone Kristiine Miilen e da Ilaria Maruotti, dalle centrali Karin Barbazeni e Maria Adelaide Babatunde, mentre nel ruolo di opposto agirà Sofia Renieri.

Anche le pumine schiereranno la formazione tipo. Il libero Veronica Bisconti, reduce da un problema muscolare, non è ancora al 100%, ma già fatto capire di non voler mancare per nessun motivo a questo importante appuntamento. Otto i precedenti tra le due formazioni, con un netto predominio a favore della Lpm, che per 7 volte ha centrato la vittoria.

L’unica vittoria ottenuta dalla squadra sarda risale al primo confronto tra le due formazioni, giocatosi il 30 ottobre del 2016, quando l’allora Entu Olbia riuscì ad imporsi al PalaManera per 1-3. Gli arbitri designati per questo incontro sono Antonio Mazzarà (Milano) e Antonio Giovanni Marigliano (Torino). Anche le gare dei play-off sono visibili in diretta free sul canale youtube Volleyball World. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.