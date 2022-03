Volley maschile A2 - VBC Synergy Mondovì impegnato sul difficile campo di Brescia

Penultima trasferta della stagione 2021/2022 per il VBC Synergy Mondovì che nell’ anticipo in programma questa sera (sabato 19 marzo) alle ore 20.30 sarà di scena sul difficile campo del Gruppo Consoli Mc Donald’ s Brescia per la ventiquattresima giornata - undicesima del girone di ritorno del Campionato di serie A2 Maschile Credem Banca.

Nell’ ultimo impegno giocatosi domenica scorsa i bresciani, allenati da Roberto Zambonardi, hanno superato in trasferta per 3-2 Porto Viro in uno scontro diretto in chiave salvezza e così, dopo 21 partite giocate, si trovano all’ ottavo posto con 28 punti (10 vittorie e 11 sconfitte), a + 1 su Siena (che ha disputato una partita in più), a +2 su Cantù ed a -3 da Lagonegro settimo. Quello bresciano è un sestetto formato da giocatori davvero molto esperti e che giocano insieme da tantissimi anni, e può contare sulla diagonale formata dal palleggiatore Tiberti e dall’ opposto Bisi, sui centrali Patriarca e sull’ ex Esposito, sugli schiacciatori Galliani e sull’ eterno Cisolla, mentre come libero gioca Franzoni.

Dal canto loro i monregalesi cercheranno di disputare una gara dignitosa, provando a lottare con orgoglio e coraggio per finire nel modo più decoroso possibile questo difficile campionato, anche se oggettivamente i giocatori di coach Denora risultano essere stanchi sia fisicamente che mentalmente: infatti prima il contagio dettato dal covid, che ha colpito con violenza il gruppo monregalese, poi una forma influenzale decisamente molto forte, quindi le assenza di pedine chiave per infortuni ed acciacchi vari ed infine il dover giocare ogni 2-3 giorni per recupere le partite rinviate hanno letteralmente stremato la squadra biancoazzurra, togliendole letteralmente le residue forze necessarie per affrontare il rush finale con la necessaria e dovuta lucidità.