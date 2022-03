VolleyA1F. Regular season, rush finale: Cuneo a Bergamo alla rincorsa del 6° posto. Spirito: "Ma una piazza vale l'altra" (VIDEO)

Tre giornate al termine della regular season, con due trasferte consecutive per la Bosca S. Bernardo Cuneo prima del gran finale di fronte al pubblico amico contro Busto Arsizio. Una chiusura di campionato esaltante, che vede una classifica assolutamente in divenire con Novara, Conegliano e Monza a contendersi le prime tre posizioni, tallonate da Busto Arsizio, poi Chieri, Firenze e Cuneo a giocarsi il miglior piazzamento possibile nella griglia playoff tra la sesta e l'ottava.

Tra le tre contendenti, solo Firenze deve ancora recuperare una partita: il match della seconda di ritorno tra le toscane e Perugia è in programma mercoledì 23 marzo. La classifica vede dunque al momento Chieri al sesto posto con 36 punti, poi Firenze e Cuneo con 32. Non sono previsti scontri diretti: per le collinari il calendario offre prima la trasferta, sulla carta semplice, di domenica prossima a Mantova con Casalmaggiore, poi due impegni da brivido; ancora in trasferta contro Conegliano ed in casa con Novara.

Nelle ultime tre giornate Firenze sarà impegnata al Palaverde di Treviso contro la corazzata Conegliano, poi l'agevole turno interno con Bergamo per concludere il proprio cammino nell'insidioso derby esterno contro Scandicci.

Quella che sembra avere il cammino più alla portata di punti sembra dunque essere la Bosca S. Bernardo Cuneo, che domani, domenica 19 marzo alle 17, sarà di scena al palasport di Bergamo contro una squadra in forte difficoltà, che però darà tutto e di più per togliersi dal pantano della zona retrocessione. Le ragazze di coach Andrea Pistola chiuderanno la regular season con l'ultima trasferta a Perugia (altra squadra in lotta per evitare la A2) ed il big match interno di sabato 2 aprile (20.30) al palasport di San Rocco con Busto.

"Una partita alla volta - dice il libero della Bosca S. Bernardo Cuneo, Ilaria Spirito, ai nostri microfoni -. Come tutte le squadre anche Perugia va temuta. Loro stanno lottando per restare in A1 e scenderanno in campo con tanta grinta, noi dovremo fare altrettanto".

La presentazione della partita di domenica, il punto sul campionato e le ambizioni playoff di Cuneo nella video intervista ad Ilaria Spirito che vi proponiamo nel video a seguire.