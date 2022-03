Auto e moto si scontrano sulla Fondovalle: muore centauro di 25 anni

Brutto scontro tra un’auto e moto in frazione Moglia di Cherasco lungo la 'Fondovalle' Sp 12 tra Cherasco e Dogliani. L’incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 20 marzo, intorno alle ore 17. Al vaglio degli inquirenti la dinamica di quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alba e i volontari di Bra per la messa in sicurezza dei mezzi e per una persona incastrata nella vettura.

L’auto si è ribaltata su un lato ed è finita fuori dalla carreggiata. Stando alle prime informazioni il centauro, a bordo di una Ducati multistrada, è deceduto dopo lo scontro con una Mitsubishi Gls. Si tratta di un giovane 25enne, classe 1997, residente a Bra. Sul posto è giunta l'equipe medica sanitaria con elisoccorso.

L'autista dell'autovettura è rimasto ferito ed è stato preso in cura dai sanitari e trasportato all'ospedale di Verduno. Sarebbe fuori pericolo. Forze dell'ordine in loco per i rilievi e la gestione del traffico in entrambe le direzioni.

AGGIORNAMENTO ORE 19,30: il ragazzo deceduto è Gjergji Mariglen, nato in Grecia e residente a Bra.