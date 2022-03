Auto fuori strada sulla strada statale 28: persona estratta e trasportata in ospedale

Incidente nella mattinata di oggi, domenica 20 marzo, in zona monregalese. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 11,30 lungo la strada statale 28. Un'auto è uscita fuori dalla carreggiata nei pressi di un incrocio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì per la messa in sicurezza del mezzo e l'estrazione del coinvolto di cui non si conoscono le generalità. La persona è stata presa in cura dell'equipe medico sanitario del 118 e trasportato all'ospedale Montis Regalis. Le sue condizioni non sono gravi.