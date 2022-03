Proiezione di “Si muore solo da vivi” alla Casa del quartiere Donatello

Il prossimo venerdì 25 marzo presso la Casa del Quartiere Donatello sarà proposto il secondo film della rassegna “Cinema nei quartieri” organizzata da MenteInPace, Centro Diurno del Servizio di Salute Mentale ASL CN1, Comune di Cuneo, Casa del Quartiere Donatello, Comitati dei Quartiere Donatello e Gramsci, Cooperative sociali Momo e Proposta 80, Associazioni Amnesty International, Se non ora quando?, Spazio Mediazione & Intercultura, LaBOA Donatello-Gramsci, US Acli, con il sostegno di Fondazione CRC e CSV Società Solidale.

Il film in programma, “Si muore solo da vivi”, all’interno del progetto “Cosa si fa di bello?”, è una commedia che offre opportunità per riflettere su situazioni come isolamento, ritiro da affetti e attività, depressione e possibilità di superarle grazie alla solidarietà ed all’amicizia.