Riparte l'attività teatrale della Corte dei Folli di Fossano

Come ben descritto nel sito web ufficiale, nasce infatti nel 2002 "a seguito di un corso teatrale, per passione, per voglia di condividere, crescere e mettersi in gioco. Un gruppo di amici che ama stare insieme per far teatro."

Se a questo si aggiungono i "monologhi al femminile" portati in scena presso l'Unitrè di Fossano l'8 marzo da Basilica Costantino, Lorenza Fornero, Lucia Gentile, Pieranna Mana, Rossella Ravera e Elisabetta Repice, sei attrici della Corte, - che peraltro replicheranno la sera di venerdì 25 marzo presso la Soms di Fossano - e le seguitissime dirette web di contenuti culturali che, in collaborazione rispettivamente con Esperienze in Giallo e con Uilt nazionale, la compagnia sta conducendo e dirigendo - la prossima, per la rassegna "la forza delle donne" è prevista per martedì 22 marzo alle 20,45 sui canali social del collettivo e avrà come ospite, tra gli altri, la direttrice d'orchestra Gianna Fratta - non si può certo dire che il 2022, anno del ventesimo compleanno, sia partito in sordina!