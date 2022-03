Marta Bassino seconda a Méribel: "Sono molto contenta di questo finale di stagione"

Marta Bassino chiude con un ottimo secondo posto, alle spalle della compagna Federica Brignone, il gigante di Mèribel, ultimo di una stagione caratterizzata da alti e bassi ma terminata in crescendo.

Marta Bassino nel post gara (FISI): “Sono molto contenta di questo finale di stagione perché avuto tanti alti e bassi, qualche momento difficile, ma son contenta di come sono riuscita a reagire con questi due podi, qui e ad Are. Sinceramente ho pensato solo a sciare, cercare di spingere perché nella prima manche non ci ero riuscita e quindi mi son detta di tritare fuori tutte le energie per sciare forte ed attaccare. Tagliare il traguardo con la luce verde è sempre bello, man mano vedevo che recuperavo fino al secondo posto. Una stagione che mi ha messo alla prova facendomi riflettere, ma che mi ha anche insegnato a continuare sempre a credere ed aver fiducia in me stessa anche quando le cose non girano, lavorando ed avendo pazienza con un obiettivo chiaro in testa”.