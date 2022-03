Sci alpino, finali Coppa del mondo: Marta Bassino seconda nel gigante di Méribel!

Una splendida Marta Bassino chiude in seconda posizione il gigante delle finali di Coppa del mondo a Méribel, ultimo appuntamento stagionale tra le porte larghe.

Gara avvincente, vinta da Federica Brignone in una giornata a forti tinte azzurre. Per Marta, sesta a metà prova, tempo complessivo di 2:14.99, a 1.31 dalla compagna di squadra. La campionessa dell'Esercito è protagonista di un'ottima prestazione, come certificato dalla rimonta nella frazione conclusiva. Per lei si tratta del 21° podio in carriera, quarto della stagione in CdM.

Terza Petra Vlhova davanti alla francese Tessa Worley che può festeggiare la coppa di specialità (beffate Mikaela Shiffrin, solo settima e Sara Hector, 14^).