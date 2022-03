Volley A1F. Cuneo, che tonfo a Bergamo: avanti 2-0 la Bosca S. Bernardo si fa rimontare e superare al tie-break

Clamoroso ed inatteso tonfo della Bosca S.Bernardo Cuneo, che perde al tie-break contro una mai doma Bergamo. Una sconfitta maturata dopo che le ragazze di Andrea Pistola erano state avanti 2-0, ma soprattutto con un ritmo di gara praticamente sempre imposto alle avversarie. Signorile e compagne non hanno avuto il cosiddetto "istinto killer", permettendo alle avversarie di alzare la testa: e di lì sono incominciati i dolori. Una sconfitta che preclude quasi definitivamente la corsa delle Gatte verso il sesto posto, occupato da Chieri (vittoriosa a Casalmaggiore per 3-1) con 39 punti a fronte dei 33 di Cuneo.

IL SESTETTO CUNEESE. Coach Pistola manda in campo il capitano Signorile in diagonale all'opposta francese Lucille Gicquel, al centro la coppia Stufi-Squarcini, mentre a schiacciare e ricevere sul taraflex ci sono Alice Degradi e Gaia Giovannini. Libero, Ilaria Spirito.

PRIMO SET. Bergamo riesce a stare davanti solo nelle prime fasi di gioco, poi le cuneesi prendono il largo e riescono a mettere addirittura 6 punti di vantaggio sul punteggio di 10-16. Nella parte più calda del set le orobiche recuperano tre break ed accorciano 18-21, ma le Gatte non si fanno sorprendere e chiudono agevolmente 21-25. Miglior realizzatrice tra le cuneesi Federica Squarcini con 6 punti, 3 dei quali ottenuti al servizio. Bene anche Gicquel, con il 44% di efficienza in attacco (5 punti su 9 attacchi)

SECONDO SET. Tutto semplice anche nel secondo parziale per le ragazze di Pistola, sempre avanti nel punteggio: subito tre lunghezze (5-8), che diventeranno ben sei sul punteggio di 10-16. Bergamo prova a reagire ed accorcia a -4 (17-21), ma Cuneo non molla ed affonda il colpo portandosi sul 2-0 con un perentorio 18-25. Il maggior numero di punti nel set lo fa registrare Alice Degradi con 8 all'attivo: 6 in attacco, un ace ed un muro. Ottima ancora Lucille Gicquel, che chiude con 7 punti (5 dei quali in attacco), ma anche 1 battuta vincente ed un muro.

TERZO SET. Come spesso succede, il rilassamento mentale dopo due parziali giocati a senso unico gioca un brutto scherzo alle cuneesi, costrette a pagare dazio. Set equilibrato nella prima parte (7-8), poi le padrone di casa prendono il largo e mettono 6 punti di vantaggio sulle gatte (16-10), che diventano addirittura sette sul punteggio di 21-14. A questo punto scatta la reazione d'orgoglio delle piemontesi, che arrivano ad un passo dal completare la rimonta: dal 21-14 Bergamo al 25-25, ma purtroppo sono le lombarde a chiudere 27-25. Miglior realizzatrice nel set per Cuneo Lucille Gicquel con 10 punti: 8 in attacco, un muro ed un ace.

QUARTO SET. Cuneo subisce il contraccolpo e perde la bussola nel quarto set, nel quale coach Pistola manda in campo Kutznetsova al posto di Giovannini (la russa era sempre entrata come suo cambio nel corso della partita). Lombarde sempre in sicuro controllo del gioco: avanti 8-5, Bergamo prosegue la sua corsa 16-11 ed addirittura 21-13 per chiudere con un eloquente 25-15 che porta la partita al tie-break. Deludente e scarno il tabellino delle cuneesi. 4 punti di Kutznetsova, 3 per Degradi e Stufi, 1 di Gicquel.

QUINTO SET. Pistola decide d'inserire nel sestetto iniziale l'olandese Jasper al posto di Kutznetsova. Cuneo parte bene e si porta in vantaggio prima 2-6 e va al cambio campo forte di 5 lunghezze di vantaggio sul 3-8. E qui succede il patatrac: Bergamo rialza la testa, mentre le piemontesi subiscono. L'aggancio avviene a quota 11 e di lì la Bosca S. Bernardo non si schioda praticamente più: con un parziale di 4-1 le padrone di casa vincono 15-12 e si portano a casa 2 preziosi punti in chiave salvezza.

c.m.

VOLLEY BERGAMO 1991-BOSCA S. BERNARDO CUNEO 3-2 (21-25/18-25/27-25/25-15/15-12)

BOSCA S. BERNARDO CUNEO: Kutznetsova 10, Degradi 20, Squarcini 13, Spirito (L), Giovannini 3, Zanette, Agrifoglio, Gicquel 26, Signorile 2, Caruso, Jasper 3, Stufi 5. N.e. Gay. Allenatore: Pistola - CUNEO: ric. 48%, att. 37%, muri 2, aces 8, batt.sb. 17, errori 36