Volley maschile A2 - Mondovì si arrende in tre set a Brescia e saluta la categoria

Il VBC Synergy Mondovì si arrende in tre set alla Gruppo Consoli McDonald’s Centrale del Latte Brescia nel match disputato sabato sera, anticipo dell'11^di ritorno.

Monregalesi sconfitti per 3-0 (25-19; 25-21; 25 22) nonostante l'impegno profuso e malinconicamente ultimi in classifica con 12 punti. Sfumano così le residue possibilità di conquistare la permanenza in A2.

Serata positiva per Brescia che, invece, può festeggiare la matematica salvezza.

TABELLINO

BRESCIA: Mazzone 9, Orazi 1, Tiberti 2, Patriarca 12, Bisi 10, Crosatti ne, Franzoni (L), Galliani 3, Neubert, Esposito 6, Cisolla 14, Seveglievich, Ventura. All. Zambonardi e Iervolino.

MONDOVÌ: Meschiari 10, Arinze 16, Piazza 1, Lusetti, Boscaini 1, Catena 3, Camperi ne, Ceban 6, Mazzon 4, Cianciotta 2, Gecchele, Fenoglio L, Raffa ne.