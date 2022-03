Volley Play-off A2/F: la Lpm Bam Mondovì si lascia sorprendere dall’Olbia. Le Pumine sconfitte in casa al tie-break

Peggiore inizio non poteva esserci per la Lpm Bam Mondovì nei Play-Off promozione. In gara1, le Pumine si sono fatte sorprendere da una coriacea Hermaea Olbia per 2-3. Dopo un a partenza shock le Pumine sembravano aver superato le difficoltà andando a condurre 2 set a 1.

Poi però la luce in casa monregalese si è spenta nuovamente, consentendo alla formazione di Guadalupi di rimontare e di vincere con merito al tie-break. Pumine nervose e a tratti impacciate, con una regia in campo per nulla impeccabile. Prove sufficiente per Montani e Taborelli, ma per il resto una prestazione deludente. Nell’Olbia grande fase difensiva, con protagoniste a muro le due centrali Barbazeni e Babatunde. Molto bene anche l’opposto Sofia Renieri.

Le Pumine scenderanno in campo per gara2 mercoledì 23 marzo sul campo dell’Olbia.

PRIMO SET: il tocco felpato di Miillen porta all’Olbia il primo punto dell’incontro. Il muro delle ospiti è solido e l’Hermaea va sull’1-5. Partenza complicata per le Pumine e coach Solforati chiama subito il time-out. Arriva l’ace per Sofia Renieri e ospiti sul 2-7. La squadra di coach Guadalupi è praticamente perfetta e vola sul 2-11. Ancora un time-out per coach Solforati. Si rientra in campo e Sofia Renieri piazza altri due ace. Nelle padrone di casa non è esente di errori neppure il palleggio e l’Hermaea ne approfitta per portarsi sul 9-18. Alessia Populini prova a rendere meno pesante lo score. Ancora un attacco vincente di Sofia Renieri e sul 14-24 sono addirittura 10 i set point per Olbia. Arriva l’errore della Lpm che chiude subito il set sul 14-25.

SECONDO SET: buona ripartenza della formazione ospite, avanti 2-4. L’ace di Mila Montani rimette in equilibrio il punteggio sul 6-6. Dino Guadalupi chiama il primo time-out sul 7-6. Montani mette a segno un 1-2 che porta la Lpm sul 15-12. Time-out per la panchina sarda sul punteggio di 16-12. Pumine attente e in vantaggio sul 19-13. Olbia recupera tre lunghezze. Time-out chiesto da Solforati sul 23-19. Al rientro in campo arriva un nuovo ace di Eleonora Minarelli. Le pumine si riprendono e con Taborelli e Montani chiudono il set sul 25-20.

TERZO SET: Pumine sul 3-1. La Lpm sembra rinvigorita e dopo l’attacco di Taborelli si porta sul 5-2. Le padrone di casa continuano a giocare con attenzione e aumentano il vantaggio. Reazione dell’Olbia, che rosicchia due punti. Time-out chiesto da coach Guadalupi quando il tabellone indica il punteggio di 13-8. Ancora un time-out chiesto da coach Guadalupi sul 17-10. Ace di Trevisan ed Lpm avanti 19-10. Pumine in corsa, avanti 22-12. Per Mondovì arrivano dieci set-point. Al secondo tentativo arriva la zampata vincente di Beatrice Molinaro per il definitivo 25-15.

QUARTO SET: Olbia riparte di slancio e si porta sull’1-4. Muro di Babatunde e Olbia sul 5-9. Arriva la reazione delle Pumine. Olbia alza il muro e va a condurre 9-13. Time-out chiesto da coach Solforati. La Lpm resta sulla scia delle avversarie. Sul 15-17 arriva la richiesta di time-out da parte di coach Guadalupi. Nuovo break in favore di Olbia e sul 16-20 arriva il time-out di coach Solforati. Al rientro in campo arriva l’ace di Babatunde. Rientra in campo Leah Hardeman. Ancora un ace per la centrale Babatunde e Olbia si avvicina alla conquista del set sul 16-23. Poco dopo l’Hermaea sfrutta l’errore al servizio di Taborelli per chiudere il set sul 18-25.

TIE-BREAK: Olbia avanti 0-3. Ace di Barbazeni con la complicità del nastro e ospiti sul 2-7. Time-out di coach Solforati. Si va al cambio campo sul punteggio di 2-8. Olbia sempre avanti sul 5-13. L’errore in attacco delle monregalesi chiude il match sul 5-15.

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli, Populini, Montani, Giubilato, Cumino, Bonifacio, Pasquino, Hardeman, Ferrarini, Molinaro, Trevisan, Bisconti. Allenatore: Matteo Bibo Solforati; 2° All. Claudio Basso

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Barbazeni, Allasia, Miillen, Renieri, Minarelli, Maruotti, Caforio, Severin, Gerosa, Formaggio, Babatunde. Allenatore: Dino Guadalupi; 2° All. Giuseppe Garbellini

ARBITRI: Antonio Mazzarà (Milano); 2° All. Antonio Giovanni Marigliano (Torino)