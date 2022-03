Affitti, ma anche bollette alle stelle: in Piemonte sono oltre 5000 le famiglie a rischio sfratto

Sono almeno 5.000, in tutto il Piemonte, le famiglie a rischio sfratto. Una situazione legata alla crisi e alla povertà, ma che in questo periodo trova una spinta ulteriore dall'inflazione e dai rincari delle bollette. "Le richieste, dopo la fine del blocco sfratti del 31 dicembre, solo nell'area metropolitana sono già arrivate a 500, da inizio anno", dice Gianni Baratta, segretario regionale Sicet CISL.

Ecco perché proprio Sicet, insieme a Cgil, UIL e Unione inquilini Piemonte si sono dati appuntamento davanti al Consiglio regionale per chiedere un intervento della politica che dia soluzioni per la sofferenza abitativa. " Il 90% degli sfratti sono per morosità incolpevole - aggiunge Domenico Paoli , segretario Uniat Uil - e spesso per le utenze. Temiamo che con questi rincari ancora più famiglie possano finire nel vortice degli sfratti. Serve un piano coordinato, anche perché i singoli Comuni potrebbero non essere in grado di prendersi carico di queste situazioni ".

"Le risorse messe a disposizione fin qui non sono sufficienti - conclude Sergio Contini, segretario regionale Sunia CGIL Piemonte - e bisogna aumentare i fondi alla locazione da parte della Regione. Per il 2021 i fondi erano circa 130 milioni di euro, in due tranche e recuperando anche avanzi del passato. Ma per il 2022 non c'è ancora nulla". "L'area metropolitana torinese è quella più colpita, ma il fenomeno è diffuso in tutte le province. Bisogna firmare dei protocolli di intesa per contrastare gli sfratti dopo la fine del blocco: bisogna evitare il conflitto sociale, garantendo il passaggio da casa a casa".

Dai manifestanti è scesa l'assessora Chiara Caucino, che ha fissato con i sindacati un incontro ufficiale per il prossimo martedì, 29 marzo, alle 16.30.