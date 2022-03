Bra rende omaggio all’attività del 118 nel Trentennale del Servizio

In occasione del Trentennale del Servizio di Emergenza Territoriale 118, che ricorre domenica 27 marzo, il Comune di Bra accoglie l’appello del comitato promotore e dell’Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani, illuminando di blu i porticati di Palazzo Garrone e di piazza Caduti per la Libertà.

Come in numerose città in tutta Italia, da venerdì 25 a lunedì 28 marzo anche i monumenti della piazza sede del Municipio testimonieranno la gratitudine della Città al Servizio 118, per l’impegno costante e prezioso profuso a tutela e salvaguardia della salute, a beneficio dell’intera collettività.