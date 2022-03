Cogesi e società consorziate della provincia celebrano la giornata mondiale dell'acqua

Co.Ge.S.I., insieme alle società consorziate A.C.D.A., A.L.A.C., C.A.L.S.O., Infernotto e S.I.S.I, celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day) istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per richiamare l’attenzione pubblica sull’importanza di questa risorsa naturale e promuoverne l’utilizzo responsabile. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Acque sotterranee - rendere visibile l’invisibile”: con il preoccupante scenario del cambiamento climatico, le acque sotterranee presenteranno sempre maggiori criticità; è quindi necessario lavorare insieme per gestire in modo sostenibile questa preziosa risorsa.

Il programma, che ha il patrocinio dell’Amministrazione provinciale e l’adesione del Parco Fluviale Gesso e Stura e dell’Istituto Cillario Ferrero di Alba, è così articolato:

Sabato 19 Marzo

- Ore 10.30 - 12.00 - Cuneo - Parco Fluviale - Infopoint Parco p.le W. Cavallera, 13

“Pistillo e gli ultimi alberi del bosco.”

Laboratorio per bimbi di 8-10 anni a cura di Marco Paschetta.

Martedì 22 Marzo 2022 - Giornata Mondiale dell’Acqua.

- Visite delle scuole agli impianti di depurazione di Cuneo e di Govone.

- “L’acqua è vita” - Punto di informazione degli studenti dell’indirizzo Gestione Acque e Risanamento Ambientale - IISSP Cillario Ferrero di Alba.

Lunedì 4 Aprile 2022 ore 10.00

“Crisi idrica e cambiamenti climatici nel nostro territorio”

Sala Einaudi Provincia di Cuneo - C.so Dante, 4 - Cuneo

Intervengono:

- Federico Borgna - Presidente della provincia e Sindaco di Cuneo.

- Mauro Calderoni - Presidente Ente Ambito Cuneese e Sindaco di Saluzzo.

- Emanuele Di Caro - Presidente Co.Ge.S.I. scrl

- Giuseppe Giuliano - Direttore Ente d’Ambito Cuneese.

- Paolo Galfrè - Dirigente Ente d’Ambito Cuneese.

- Fulvio Romano - Collaboratore scientifico de “La Stampa” di Cuneo e socio della Società Meteo Italiana.

- Mario Giraudo - Direttore dell’Acquedotto delle Langhe (A.L.A.C. spa)

- Andrea Ponta - Responsabile Gestione Operativa. Area Sviluppo e Risparmio Energetico dell’Azienda Cuneese dell’Acqua (A.C.D.A. spa)

Modera l’incontro: Manuela Luciano - Consigliera d’amministrazione Co.Ge.S.I. scrl

Il convegno, con ingresso libero a tutti gli interessati, vedrà la partecipazione di alcune classi dell’Istituto Tecnico Industriale Statale - Settore Chimica “Mario Del Pozzo” di Cuneo, dell’Istituto Tecnico Agrario “Virginio Donadio” di Cuneo e dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici - indirizzo Gestione Acque e Risanamento Ambientale - “Piera Cillario Ferrero” di Alba.