Costigliole Saluzzo e Rossana, un progetto da due milioni di euro per il 'bando dei borghi' del Pnrr

I Comuni di Costigliole (ente capofila) e Rossana hanno presentato nei giorni scorsi domanda per il bando Borghi del Pnrr. In collaborazione con l’Università di Torino e con la consulenza della Chintana Srl, si programma una progettazione dal valore economico complessivo di 2 milioni e 80 mila euro, di cui circa 1,6 milioni a favore di progetti costigliolesi e poco meno di mezzo milione per il territorio di Rossana.

La progettazione è stata sostenuta grazie al fondo statale messo a disposizione per questa misura e attraverso richieste avanzate a fondazioni bancarie. Il progetto si compone di 10 interventi, di cui alcuni immateriali (promozione, eventi). Tra i partner privati e pubblici del progetto figurano Castello Rosso, La Fabbrica dei Suoni e Agriturismo La Castagnotta; tra quelli istituzionali Unione Montana Valle Varaita e Terres Monviso.

«L’obiettivo - spiegano i sindaci Fabrizio Nasi e Giuliano Degiovanni - è creare un nuovo contesto educativo, rivolto alla comunità, che incentivi occasioni per vivere esperienze di apprendimento e di meraviglia all’aperto e promuovendo la socialità, il benessere, la cooperazione e il rispetto per la natura, attraverso l’esplorazione, la curiosità, la consapevolezza».



Per quanto riguarda Costigliole, se finanziato (a questa voce saranno approvati 229 progetti in tutta Italia, quindi la selezione sarà particolarmente severa), il progetto prevede interventi materiali nel borgo medievale e nel centro storico, interessando gli scenari più suggestivi del paese.

Centro storico. Si prevede la conclusione del recupero di Cascina Sordello, nell’area di Palazzo Sarriod de La Tour. Sarà realizzato il “Teatro delle Emozioni”, che ospiterà un calendario annuale di eventi dedicato a bambini e famiglie. Sarà inoltre uno spazio artistico accogliente e un presidio di lavoro educativo. La recuperata Cascina Sordello potrà diventare anche un ufficio turistico e una ludoteca, avviando un percorso che vorrebbe portare Costigliole ad essere punto riferimento per tutto il territorio della bassa valle per i servizi alla fascia d’età 0-11. Il tutto senza barriere architettoniche, ascensore, servizi igienici per disabili.

Previsti lavori al Giardino degli Alteni, dove si affaccia la stessa cascina: sarà sempre più un’area verde destinata ad iniziative all’aperto nella bella stagione (Estate ragazzi, piccoli eventi, giornate tematiche): qui si prevede la realizzazione di staccionate di sicurezza lungo il rio che lo attraversa.

Sono stati inseriti nel progetto anche i primi passi del restauro delle “sale nobili” Palazzo La Tour, con installazione di serramenti progettati per meglio proteggere le opere già sottoposte a intervento conservativo. Questi locali potranno ospitare iniziative della biblioteca comunale, che qui ha sede, ponendosi sempre più al servizio dei cittadini come “biblioteca dinamica”, catalizzatrice di eventi di riferimento per bambini e adolescenti, ambiente di una diffusione di cultura e sapere condiviso.

Borgo medievale. Per quanto concerne il borgo alto, il bando del Pnrr presentato dal Comune di Costigliole prevede il restauro della porta medievale (detta “Graffiona”) con qualche piccolo abbellimento nella zona dell’antico mulino vicino al Varaita e ai bedali che da lì si diramano verso il centro paese. Inclusa nel programma anche la messa in sicurezza della strada tra il Castello Rosso e il Castello Reynaudi e dei muri di sostegno alla panoramica piazza dei Castelli. Il Comune vorrebbe, infine, riqualificare la piazza della parrocchia Santa Maria Maddalena, dove si affacciano la chiesa, il “Castlot”, i vigneti della famiglia Alby e il ponte di accesso al borgo medievale.

Rossana ha inserito tra progetti del Bando Borghi l’intervento di messa in sicurezza dei ruderi del Castello e del relativo percorso collinare. È inoltre prevista la ristrutturazione della Casa del Borgo (zona campi da bocce), riferimento sociale del paese, con spazi incontro da destinarsi a piccoli eventi e attività ludiche.



I due Comuni concordano, con gli eventuali fondi del Pnrr, di organizzare itinerari culturali nei borghi, eventi musicali itineranti per valorizzare le rispettive aree di valenza storica, parchi gioco diffusi e un calendario teatrale pensati in particolare per valorizzare il protagonismo giovanile.