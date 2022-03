Il messaggio di pace dei collaboratori di cucina del Cfp Mondovì

Mercoledì gli studenti del corso collaboratore di cucina, corso per adulti in cerca di occupazione, hanno viaggiato in 7 paesi: un viaggio che non ha richiesto l'uso di un aereo ma dei 5 sensi.

Il pranzo etnico è una lezione in cui gli studenti di origine straniera, iscritti al corso di qualifica, assumono il ruolo di capo-brigata e insegnano ai compagni come preparare i loro piatti tipici.

Quest’anno il viaggio ha toccato appunto 7 paesi, ha riempito il laboratorio di ristorazione di Mondovì di profumi e sapori un po’ diversi da quelli quotidiani, ed è stata l'occasione per “cucinare” un messaggio di pace.

C'era davvero un bel clima nel team coordinato da Andrea Basso: collaborazione, voglia di scoprire le tradizioni di un compagno o una compagna, desiderio di assaporare un'altra cultura. Tra le bandiere che hanno fatto da cornice allo splendido buffet ne spiccavano tre: quella dell'Ucraina e due della pace.

“Ci sono molti modi di costruire ponti ed abbattere muri. Il corso Collaboratore di Cucina, con queste preziose presenze di allievi in arrivo da tre continenti diversi, è un formidabile laboratorio di convivenza. Ed è sempre un piacere entrare in laboratorio e cogliere un bel clima di collaborazione e rispetto reciproco. Un mondo nuovo si costruisce anche nel nostro piccolo laboratorio di cucina” - conclude il Responsabile della sede Giulio Tiraboschi, ospite del banchetto.

I paesi e le preparazioni: Bangladesh con Samosa e Riso Biryani, Capo verde con La Cachupa e il Pudim al cocco, Egitto con Koshari, Gambia con Jollof Rice, Marocco con Pastilla di Pollo, Tagine di carne con prugne, Ghrib e Pane marocchino, Romania con Sarmale e Alba ca zapada – Biancaneve, Ucraina con Varenikes, Borsh e Lacrime d’angelo