Lauria: "Meno restrizioni significa più contagi. Ma per ora non sembrano aumentare i ricoveri"

Il Covid non è scomparso ma certamente il suo impatto reale, e ancor più percepito, è diminuito notevolmente.

Ad evidenziare che non è scomparso ci sono i numeri, in risalita da qualche settimana. Numeri che, però, non stanno impattando sul sistema sanitario: i ricoveri, con qualche lieve variazione quotidiana, sono in costante calo. Ed è questo l'aspetto più importante. "In ospedale non è cambiato niente a livello di gestione: abbiamo sempre i percorsi separati per chi ha il Covid e per chi non ce l'ha. I ricoverati con la malattia sono pochi ormai da settimane. Poi abbiamo i positivi in ospedale per altre ragioni, ma sono davvero numeri contenuti", spiega il dottor Giuseppe Lauria, primario della Medicina d'Urgenza ed Emergenza e del Pronto Soccorso del Santa Croce, la prima linea dell'ospedale.

Cosa ci si aspetta nelle prossime settimane, con la fine dello stato di emergenza e l'allentamento delle misure? "Sono due le variabili da considerare: le varianti e quindi l'efficienza trasmissiva del virus, e i comportamenti individuali. Le persone sono stanche, comprensibilmente, e l'allentamento credo sia un'esigenza della vita. Ovvio che questo si tradurrà in un aumento dei contagi, come già sta succedendo, sia qui che in Paesi che hanno già allargato le maglie. Quello che conta, però, è quanto questo aumento impatterà sul sistema sanitario. Nessuno può prevederlo ma i segnali, da questo punto di vista, sono piuttosto confortanti, almeno per ora".

Sulle vaccinazioni, e quindi sulla quarta dose, il dottor Lauria è abbastanza convinto che ci sarà. "Noi sanitari la faremo di sicuro. Credo che dovranno fare la quarta dose anche i fragili e gli anziani. Sulla popolazione generale non so, dipenderà da cosa accadrà nei prossimi mesi. Percepisco, comunque, della resistenza rispetto a questa eventualità. Bisognerà vedere l'efficacia del vaccino a lungo termine, non tanto sul contagio quanto sulla malattia e quindi sulle ospedalizzazioni. Resta sempre questo l'aspetto più importante".