Le controsanzioni della Russia: quali rischi di corrono e come comportarsi

Chiarezza, completezza d’informazione, visione d’insieme e competenza. Sono questi i requisiti fondamentali di cui è alla ricerca chi si trova a gestire rapporti commerciali con gli stati direttamente coinvolti dalla crisi tra Ucraina e Russia. Un conflitto bellico che in un contesto globalizzato come l’attuale non può non avere ripercussioni anche a livello di transazioni economiche, con inevitabili conseguenze anche per il mondo delle imprese della nostra provincia. Per comprendere a fondo il quadro complessivo delle contromosse commerciali previste dalla Russia nel contesto della crisi in corso nell’Europa dell’Est, ma anche per conoscere le possibili azioni da intraprendere per arginarne gli effetti, Confindustria Cuneo ha organizzato per martedì 22 marzo alle 10 un webinar riepilogativo sulle controsanzioni russe ai danni degli Stati che hanno adottato misure restrittive nei confronti di Mosca.

L’appuntamento, inserito nel ciclo di incontri organizzati dall’associazione datoriale cuneese per aiutare le imprese a muoversi su un terreno complesso e insidioso come quello delle relazioni internazionali con la Russia, vedrà Nikolai Bobrinsky dei servizi legali Secretan Troyanov Schaer di Mosca intervenire - in inglese - per parlare dei problemi legati alle misure sanzionatorie russe e delle possibili contromosse. L’esperto approfondirà anche il tema delle sanzioni europee che determinano la necessità di screening degli operatori russi in caso di operazioni di codici non bloccati per poi delineare la situazione relativa a filiali straniere in Russia e filiali russe in Europa. A seguire lo Studio legale Falbo e Manara farà una ricognizione sulla situazione relativa ai marchi, brevetti e copyright in Russia, partendo dal caso Peppa Pig, il famoso cartone animato, amato in tutto il mondo che, a seguito di una sentenza del tribunale russo, può ora essere copiato dalle imprese russe, senza alcuna minaccia di sanzioni per violazione del marchio. In conclusione, verrà affrontato il tema della clausola di forza maggiore in riferimento a merci esportabili e non esportabili (in entrambe le direzioni).

Coordina Bianca Revello, Responsabile Servizio Internazionalizzazione Confindustria Cuneo.