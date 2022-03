Premiati i volontari della Protezione Civile ANA Mondovì per l'impegno nel corso della pandemia

Sabato 19 marzo a Lurisia, nel comune di Roccaforte Mondovì, a margine dell’assemblea dei delegati dei Gruppi A.N.A. Sez. Mondovì, a nome dell’ANA Nazionale, della Sezione ANA Mondovì e dell’Unità di PC ANA Mondovì, sono state donate le spille commemorative dedicate agli interventi denominati a livello nazionale come ANA OPERAZIONE COVID 19, svolti nel periodo della grave pandemia sanitaria, da marzo 2020 a marzo 2022, quale segno di riconoscenza e gratitudine a 20 volontari dell’Unità di Protezione Civile ANA Mondovì, che particolarmente si sono distinti per la dedizione alle varie necessità e interventi. In particolare ricordiamo: presenza all’ospedale Alpino da campo allestito a Bergamo, presenze al centro vaccinale di Mondovì, distribuzione mascherine alla popolazione, consegna dispositivi a strutture di ospitalità e case di riposo del territorio, distribuzione di beni di prima necessità a famiglie bisognose e altro ancora.

I Volontari premiati sono stati: Angelo Basso, Antonio Basso, Fabrizio Bessone, Domenico Bongiovanni, Massimiliano Bottero, Giuseppe Botto, Stefano Giuseppe Curetti, Danilo Giuseppe Dellapiana, Francesco Ferraris, Giovanni Giordana, Michelino Mattone, Giovanni Marco Pastorelli, Marinella Pioppi, Michelangelo Racca, Enrì Siccardi, Alfredo Somà, Franca Taramasso, Giandomenico Turco, Roberto Turco, Annalisa Zoppo. Un encomio speciale giunga anche al Presidente onorario Giampiero Gazzano, sempre presente e attivo in tutte le situazioni durante il suo mandato presidenziale, il quale ha ricevuto direttamente dalla Sede Nazionale una speciale spilla commemorativa.

Inoltre, un ringraziamento speciale giunga a Pietro Galleano, che per lunghi anni si è prodigato per la Protezione Civile ANA e ai Volontari Giuseppe Botto, Anna Maria Blengino e Pietro Rossi che con grande passione hanno speso le loro energie al servizio della Comunità nelle varie situazioni e interventi che hanno richiesto l’intervento della Protezione Civile e che ora hanno ceduto il passo a nuove forze.

L’Unità di Protezione Civile ANA Mondovì, infine offre il benvenuto a due nuovi Volontari: Maria Grazia Gaveglio e Guido Francone (entrambe di Margarita).