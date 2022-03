Raccolta di giocattoli e materiale didattico al circolo 'l Brich di La Morra

Il circolo ACLI ‘L Brich de La Morra in collaborazione con le parrocchie dell’unita pastorale 26 organizza una raccolta di giochi, nuovi o usati ma in ottimo stato, e materiale didattico per bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 16 anni vittime della guerra in Ucraina.

La consegna del materiale è possibile farla sabato 26 marzo e sabato 2 aprile dalle ore 15 alle ore 17 e domenica 27 marzo e 3 aprile dalle ore 10 alle ore 12 presso le scuole di Santa Maria.

Il presidente provinciale della ACLI Elio Lingua ringrazia la presidente Silvia Oberto e i tanti soci e amici del circolo Acli "Il Brich" per la loro sensibilità e solidarietà: “Questa iniziativa permette di regalare un momento sereno per questi bimbi lontani dalle loro famiglie, costrette in una guerra insensata, come sono tutte. Siete una vera comunità e di aiuto a tutti. Grazie. Le Acli cuneesi aderiscono e sono a vostra disposizione”.