“Valformaggeria”: a Saluzzo una fucina dei sapori nel cuore del Marchesato (Foto)

Da qualche giorno, i saluzzesi hanno una nuova fucina di sapori veri, nostrani, di quelli di cui la nostra Valle Po è ricca presso il quale deliziare il proprio palato.

Si tratta della “Valformaggeria” ed è l’ultima scommessa del paesanese Alex Desco, 43 anni a giorni. Un atto di… coraggio il suo, in un periodo che ancora attende di essere liberato dalla pandemia e che ha visto una miriade di punti vendita abbassare le serrande per poi non rialzarle mai più.

Al suo interno, formaggi freschi e stagionati, prodotti con latte vaccino, latte di pecora e di capra con in… bella vista la Toma di Martiniana, la Tuma dël Visu, la Tuma dël Re, il “Piropo”, il Blu di mucca stagionato naturalmente, il Gran Monviso, il Blu di capra tra gli stagionati e mozzarelle, ricotta e tomini a rotolo e non, che giungo freschi tutte le mattine da quella “casa madre” che è la Valform di Martiniana Po, azienda che riesce a continuare le tradizioni casearie valligiane anche grazie alla collocazione geografica in una zona che ancora vanta pascoli incontaminati che sono il nutrimento alle mandrie e finiscono per conferire al loro latte quelle caratteristiche ormai introvabili nelle produzioni industriali ed il cui camioncino percorre quotidianamente la Valle del Po per rifornirsi di quel nettare bianco proveniente da stalle ed allevamenti selezionati.

Ai propri prodotti la “Valformaggeria” aggiunge un’attenta ed imponente selezione di altri formaggi del territorio, salumi di qualità, biscotti, dolci e dolcetti, gelato artigianale, composte, antipasti vari, miele e tanti altri prodotti tipici a km 0 e di prodotti tipici delle nostre valli. per un carrello incredibilmente ricco ed appetitoso. Una fucina dei sapori, dicevamo, che riesce ad essere – grazie ai suoi prezzi estremamente contenuti - alla portata davvero di tutti.

Le macchina per il gelato presente all’interno del punto vendita è ben presto diventata una golosa attrattiva per i più piccini che, con il loro allegro vociare, hanno per così dire rivitalizzato l’antistante Piazzetta San Martino, dandole una vitalità sino a ieri sconosciuta.

La “Valformaggeria” sorge al numero 70 di Corso Piemonte, là dove la storica caserma Mario Musso lascia spazio alla Traversa del quartiere e risponde al numero 3888361604.