Cerialdo dice addio a “zio” Beppe Riba, 69 anni, agricoltore in pensione

Tutti lo chiamavano “Zio”. Se ne è andato a 69 anni Beppe Riba, agricoltore in pensione residente in frazione Cerialdo di Cuneo. Per anni aveva abitato a Tetto Cordone.

Da due anni lottava contro un tumore e si è spento ieri sera, domenica 20 marzo, nella sua casa in via del Canale.

Amava suonare la fisarmonica e allietare le feste di paese. Tutti lo ricordano per la grande voglia di vivere e per la sua risata contagiosa “che ti restava nel cuore”. Molto attivo nel comitato di quartiere, collaborava con la parrocchia ed era sempre pronto a dare una mano.

Lo ricorda il cugino Sergio Peirone: “Te ne sei andato in punta di piedi. Ancora con tanta voglia di vivere. Lasciando in tutti un dolore profondo, ma anche il ricordo della tua risata inconfondibile, della tua gioia straripante in ogni momento, dell'impegno al servizio degli altri, della musica della tua fisarmonica suonata con grande maestrìa”.

Lascia la mamma Margherita, il fratello Angelo, le sorelle Rosalba e Gemma, oltre ai nipoti e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati mercoledì 23 marzo alle 10 nella chiesa di San Pio X a Cerialdo. Il rosario sarà recitato questa sera, lunedì 21 marzo alle 18, nell’abitazione in via del Canale 18 e domani, martedì 22 marzo alle 18, nella chiesa parrocchiale di Cerialdo.