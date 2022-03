Cuneo, lite con accoltellamento in piazza Boves: arrestato un 40enne

E' finito in carcere un quarantenne di Cuneo, già noto alle forze dell'ordine. Deve rispondere di tentato omicidio per aver accoltellato, ferendolo gravemente, un uomo di circa trent'anni, di origine romene, anche lui già noto alle forze dell'ordine, dopo un litigio avvenuto nella tarda serata di sabato 19 marzo in piazza Boves a Cuneo.

Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte. Sul posto c'erano diverse persone, le cui testimonianze sono state raccolte dai poliziotti, chiamati da chi aveva assistito all'accoltellamento.

Pare che i due fossero in stato di ebbrezza alcolica. Tra i due è nata una violenta discussione, finita nel sangue. Cinque i fendenti che hanno ferito il trentenne, portato d'urgenza al "Santa Croce". Non sarebbe in pericolo di vita.

L’accoltellatore si trova ora in carcere. Si attende per le prossime ore la convalida dell’arresto da parte del giudice per le Indagini Preliminari. L’ipotesi di reato che dovrà essere valutata dal magistrato è quella di tentato omicidio, da avvalorarsi anche sulla base della tipologia e gravità delle lesioni subite dalla vittima.