A Boves cercasi saldatori carpentieri

La Nuova Fontauto di Boves, azienda da più di un secolo nella realizzazione di veicoli blindati, apre le candidature in seguito ad ampliamento organico a saldatori carpentieri con esperienza pregressa e non (ai quali sarà offerto un breve corso di formazione al fine dell’inserimento) o più semplicemente con capacità propositive, forte senso d'appartenenza e desiderio di realizzazione lavorativa.



Per maggiori informazioni e chiarimenti chiamare 380-7704732. Per candidature inviare una e-mail a info@nuovafontauto.com.