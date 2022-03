A Cuneo, Alba e Fossano la nuova sede e le nuove filiali di Spoticar

Spoticar, rete di di professionisti dell’usato garantito multimarca del gruppo Stellantis, ha aperto la nuova sede di Cuneo e le Filiali di Alba e Fossano



Auto usate, selezionate, controllate e garantite fino a 48 mesi, con la possibilità di acquisto “soddisfatti o rimborsati”. I veicoli Spoticar beneficiano fino a 100 punti di controllo (riguardanti sicurezza, carrozzeria, componenti meccanici, standard di inquinamento ...). E’ la concessionaria Opel L’Automobile con la sede di Cuneo Borgo San Dalmazzo e le filiali di Alba e Fossano la nuova concessionaria Spoticar, il marchio per i veicoli usati delle reti ufficiali Opel, Peugeot, Citroen e in Europa.



In Italia Spoticar rappresenta oltre 60 punti vendita che offrono più di 6000 veicoli usati di tutti i marchi. I veicoli sono selezionati, verificati e preparati secondo uno standard di qualità estremamente rigoroso, e sono garantiti fino a 48 mesi con chilometraggio illimitato, in tutta Europa.



SPOTICAR garantisce la qualità dei suoi veicoli e offre servizi completi, consulenza e supporto personalizzato.



Abbiamo incontrato Simone Mo, responsabile vendite Spoticar di Cuneo al quale abbiamo chiesto quale fosse a suo avviso il reale vantaggio di acquistare un’auto marchiata Spoticar: “Negli anni ci siamo resi conto che per fare il vero salto di qualità, a vantaggio dei clienti e delle loro nuove auto usate, fosse necessario fare un pò di ordine in un mercato che spesso è di non facile comprensione. Spoticar nasce per questo, per proporre ai clienti auto controllate con uno standard unico e condiviso. Le auto Spoticar a combustione (benzina o diesel) vengono controllate in 100 punti, le auto elettriche in 85 punti”



Spoticar è un marchio del gruppo Stellantis, quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi con 8,8 milioni di auto vendute, 400 mila dipendenti e oltre 180 miliardi di euro di fatturato, frutto della fusione tra i Gruppi automobilistici FCA e PSA.



“Negli ultimi anni il mercato dell’usato è cambiato moltissimo, prosegue Simone Mo e in generale le richieste dei clienti sono di molto superiori rispetto al passato: formule come soddisfatti o rimborsati, che permettono di restituire l’auto entro 10 giorni lavorativi dalla consegna e ricevere addirittura il rimborso dell’auto pagata o una garanzia fino a 48 mesi valida su tutta la rete Spoticar d’Europa con chilometraggio illimitato erano cose impensabili fino a poco tempo fa. Spoticar nasce per venire incontro a tutte le esigenze dei clienti e permette a noi concessionarie di fornire un servizio che i competitor non sono in grado di fornire, a tutto vantaggio del cliente finale.”



Un altro vantaggio concreto che la concessionaria Spoticar di Cuneo con le filiali di Alba e Fossano, ospitate nelle concessionarie Opel L’automobile, offre insieme a tutte le altre sedi d’Italia Spoticar è l’assistenza 24h 7 giorni su 7, in Italia ed all’estero, grazie ad un servizio clienti sempre attivo



Tutte le auto Spoticar possono essere provate con un Test Drive per permettere ai clienti di capire se l’auto corrisponde esattamente a ciò che stanno cercando.



La manutenzione fino a 15.000 km o 1 anno dall’acquisto è a costo zero grazie a Spoticar Premium.



“Acquistare un’auto marchiata Spoticar, lo diciamo spesso ai nostri clienti sorridendo, è come acquistare un auto “diversamente nuova” tanti sono i controlli a cui le auto vengono sottoposte e le garanzie che vengono proposte. Per noi concessionari è sicuramente un grande impegno ma la soddisfazione è tanta poichè ci rendiamo conto, rispetto a molti nostri concorrenti, di poter proporre auto di qualità più elevata con un pacchetto di servizi veramente di alto livello”.