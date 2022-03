Mal di schiena: la corretta postura per ridurre il dolore e prevenirlo

Soffrire di mal di schiena è un problema molto comune, specialmente oggi giorno, la lombalgia, dolore alla parte bassa della schiena è la causa più diffusa di dolore.

Una malattia multifattoriale, le cause dell’insorgenza sono varie, se ne contano circa 800, come: posture errate, cattive abitudini e sedentarietà, contratture, un materasso sbagliato per arrivare a patologie e disturbi più seri legate alla colonna vertebrale o al collo.

La prevenzione del mal di schiena è l’arma più efficace che abbiamo a disposizione e si basa su due livelli.

Il primo livello, detto stadio di prevenzione primario, si basa sul ridurre drasticamente la percentuale di rischio attraverso l’acquisizione delle corrette abitudini di vita, ad esempio:

1. Fare un'attività fisica regolare.

2. Tenere una postura corretta.

3. Non sovraccaricare dipeso la colonna vertebrale.

4. Fare stretching.

5. Cercare di mantenere il proprio peso forma...

La prevenzione secondaria invece si fonda invece su interventi riabilitativi per ristabilire le condizioni precedenti al trauma ed allontanare il rischio di eventuali recidive. Programmi riabilitativi che prevedono il coinvolgimento di medici e terapisti.

Mal di schiena: come si può risolvere il dolore a letto

In camera da letto si trascorre quasi un terzo della propria vita e gran parte del tempo lo si passa proprio dormendo – dormire bene è infatti un bisogno essenziale che ci permette di ricaricare le energie e mantenere il benessere psicofisico.

Il mal di schiena può influire negativamente sul riposo così come sul risveglio e, per conseguenza, su tutta nostra giornata.

La corretta postura gioca un ruolo determinante nel riposo, potendo ridurre al massimo le sensazioni di dolore.

Un altro ruolo importante per il benessere del nostro corpo è affidato al sistema di supporto, il materasso, che se non idoneo o troppo rigido può provocare un’eccessiva compressione nei punti più sporgenti del corpo, come le spalle o il bacino, compromettendo il corretto e naturale allineamento della testa e della schiena e rendendo difficile raggiungere il giusto stato di riposo notturno.

Le migliori posizioni per dormire bene

La posizione giusta in cui dormire per non avere dolori è un argomento che da sempre crea molto dibattito e dubbi – siamo davvero tutti in grado di mantenere la posizione, immobile, per tutta la notte?

Secondo la scienza: No. in media una persona assume dalle 11 alle 13 posizioni diverse durante tutta la notte.

Possiamo agire direttamente sulla posizione prima di addormentarci, prestando attenzione anche al cuscino: molti esperti, ad esempio, suggeriscono di non fare uso del cuscino “tradizionale”, cioè posizionato sotto la testa, ma di abituarsi a mettere, tanti cuscini più piccoli e conformati a seconda della posizione assunta.

• Dormire di schiena

Molti pareri asseriscono che la posizione supina, a pancia in su, sia la più idonea per rilassare la schiena, mantenendo un allineamento ottimale della spina dorsale. In questa posizione il cuscino può essere posizionato in mezzo alle gambe o sotto l’addome.

• Dormire di lato

Secondo l’University of Rochester Medical Center, dormire di fianco in posizione fetale, aiuta a mantenere allineata la colonna vertebrale: tenendo il cuscino fra le ginocchia, si mantiene facilmente allineato il bacino nella posizione corretta, rilassando la schiena.

• Dormire di pancia

La posizione più sconsigliata per chi soffre di mal di schiena – ma qualora siate abituati a questa posizione, potete posizionare un cuscino sotto la pancia per sollevare leggermente il bacino e ridurre la compressione sulla schiena.

I principali dolori alla schiena e le soluzioni immediate

Fra i principali dolori alla schiena che possiamo menzionare qui ci sono senza dubbio:

• Lombalgia

Si tratta di un problema, che si manifesta con dolore nella zona lombare – oggi purtroppo molto diffuso, causato principalmente dall’avanzare dell’età e dalla sedentarietà.

La migliori posizione in cui dormire in caso di lombalgia è quella supina, a pancia in su, con un cuscino sotto le ginocchia: in questo modo permettiamo di distribuire in maniera uniforme il peso su tutto il corpo, garantendo un buon allineamento della schiena.

Anche dormire sul fianco, tenendo la testa allineata al bacino e le braccia distese lungo il corpo è una soluzione confortevole in particolare per chi presenta dolore dovuto ad un’infiammazione o compressione del nervo sciatico.

• Dolori cervicali

Un altro frequente fastidio che rende difficile addormentarsi sono ii dolori alla cervicale, causati principalmente da eccessiva debolezza muscolare ed irrigidimento delle articolazioni. Il miglior rimedio, in questo caso, è allenarne i muscoli e ridurre la tensione attraverso esercizi specifici.

Per avere un risultato rapido e riuscire ad addormentarsi, è opportuno tenere la testa allineata al bacino, la posizione ideale è dormire di fianco, posizionando un cuscino tra le ginocchia – questo piccolo trucco aiuta notevolmente a ridurre la tensione nella zona del collo.

Il supporto ideale per chi soffre di dolori alla schiena

Mentre in passato si era soliti pensare che un dispositivo molto rigido fosse la panacea per tutti i mali, senza considerare età, conformazione fisica o peso, col tempo gli studi si sono evoluti andando a ridefinire l'importanza di ergonomia e di concetti quali densità e portanza.

Oggi finalmente sappiamo che il materasso incide molto sul mal di schiena e sulla qualità del sonno - sdraiandosi su supporti non idonei, troppo rigidi, si rischia di disallineare le vertebre della schiena favorendo posture scorrette ed eventuali dolori.

Non tutti i materassi sono uguali: il valore del supporto dipende da numerose variabili e sarebbe più opportuno focalizzarsi sulla superficie ottimale, cioè la capacità di differenziare i carichi e attriti a seconda delle varie parti del corpo.

Se ne evince, dunque, che un materasso ergonomico è di per sé stesso anche ortopedico: molto spesso, infatti, i materassi ergonomici sono anche certificati dispositivo medico classe 1.

Un materasso di buona qualità, supporta la colonna vertebrale e distribuisce in maniera corretta il peso corporeo, adattando la spinta a seconda dei vari punti del corpo, dalla testa ai piedi, stiamo parlando di una superficie a zone differenziate, l’evoluzione del sistema letto, un materasso in grado di ridistribuire i singoli carichi del corpo a seconda del supporto necessario.

Tra i materiali più adatti a questo tipo di performance troviamo i memoryfoam ad alta densità – schiume poliuretaniche altamente tecnologiche – materiali tra i più elastici ed adattabili a diversi pesi e fisionomie: supportano la schiena, rispettandone la naturale curvatura, e riducendo la pressione nei punti più sporgenti.

Abbiamo voluto approfondire l’argomento con Chiardiluna, storica azienda produttrice di materassi, i quali ci hanno indicato una densità ottimale del supporto, in grado di assicurare un sostegno ideale ed un buon livello di confort, che in media si attesta fra i 60 e gli 85kg/m3.

L’azienda, con la sua pluriennale esperienza e continua ricerca, ha sviluppato il materasso KS, con l’obiettivo di fornire il miglior sostegno ed allineamento della colonna vertebrale, schiena e fascia lombo-sacrale.

L'attenta selezione dei materiali ha permesso di ottenere una struttura molto elastica e performante, che riesce a seguire nel dettaglio le curve del corpo e permette un comfort superiore.

KS supporta in modo ottimale la schiena e garantisce il corretto allineamento della colonna vertebrale, grazie alla struttura in Memory Progressivo ad altissima densità,mentre la base ortopedica con supporto a 7 zone differenziate sostiene il corpo dove serve.

Per concludere la schiuma Breeze® ad alta traspirabilità – in abbinamento alla fodera a base di Tencel e Seta – garantisce la massima traspirazione.

Riposare su un materasso in memory foam vuol dire rispettare l’anatomia del corpo, le naturali curvature, per garantire, anche durante il sonno, il mantenimento di una posizione il più naturale e sana.

Esistono ad oggi soluzioni per dormire bene anche con il mal di schiena – cercare supporti ergonomici che distribuiscono il vostro peso e si adattino alla vostra fisionomia è sicuramente un’ottima idea – mentre per risolvere dolori immediati provate anche a regolare il cuscino trovando la posizione ideale.