Pinko Primavera Estate 2022: collezione Denim Do it in Denim!

Che si trattasse di un tessuto versatile lo sapevi già, ma così non l'hai mai visto: soft al tatto, leggerissimo, con dettagli femminili e linee di ispirazione 2000 da indossare tutta l'estate! Il must have della prossima stagione? Il denim della collezione PINKO, naturalmente.

Con la sua inimitabile modalità cool, infatti, PINKO racconta anche quest’anno la femminilità spontanea, graffiante e rock della donna moderna, attraverso una selezione di capi dove la personalità è il key element fondamentale.

Seduzione, comfort, trasgressione: i capi in denim sono un must del guardaroba di chi ama divertirsi e stupire attraverso i propri outfit. Il brand italiano, attivo nel settore moda donna e molto amato dal pubblico italiano e internazionale, propone per la nuova stagione abiti, tute, giacche, giubbotti e camicie per look casual e informali e per abbinamenti più eleganti, da ufficio e per il tempo libero.

Il capo immancabile è sempre lui: il jeans. Mom-fit, per stare bene in tutte le occasioni, flared, per dare un tocco anni Settanta al proprio outfit, slouchy, la base dello stile tomboy. E poi ancora skinny, straight, chinos, carrot. Questi sono solo alcuni dei modelli della collezione denim PINKO, una vera enciclopedia del jeans dove è possibile scegliere tra diverse vestibilità, tagli, lavaggi per reinventare ogni volta il proprio stile.

D’altronde, oggi il denim sfila sulle passerelle più importanti del panorama fashion mondiale e PINKO dimostra, ancora una volta, la sua capacità di cogliere le tendenze del momento creando capi sofisticati che elevano il brand a marchio d’alta moda, ma accessibile a tutti.