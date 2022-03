Mercoledì 23 marzo, alle ore 21, presso il Cinema Monviso in via XX Settembre a Cuneo, Luciano Elena e Paolo Giraudo presenteranno "A dorso di mulo", un ritorno al passato con uno sguardo al futuro, ovvero ritornare a fare i trasporti in montagna con i muli al posto dell’elicottero per rispettare di più l’ambiente naturale.

Verrà proiettato un film realizzato da Elena Gagliano.

Ingresso gratuito consentito solo ai possessori di green pass rafforzato. Obbligatoria la mascherina FFP2.