A Fossano torna il Motoraduno di Primavera: spazio ai motori sabato 26 e domenica 27 marzo

L’evento vedrà protagonisti piazza Diaz, viale Alpi e via Roma, che si riempiranno di stand, iniziative ed eventi. In piazza Diaz sarà protagonista dalle 12 alle 19 lo street food con il Food Park, e vi si terrà il motoraduno “Lady Rider – memorial Guido Bottino” e il freestyle show; vi sarà anche spazio per le attività della Fondazione Marco Simoncelli e del Super Sic Day, per la messa della domenica con la benedizione delle moto e per i 58 secondi di rumore in onore di Marco Simoncelli. Via Roma – e la zona antistante in municipio – saranno luogo dell’inaugurazione al,e 15.30 di sabato e vedranno la partenza della sfilata verso il Cippo di Cussanio; ci sarà spazio, anche, per la mostra scambio di auto, moto, cicli e ricambi d’epoca, l’esposizione di automobili e il mercatino Mani Creative dell’Opificio 121 e per gli stand dei commercianti di Fossano. In viale Alpi, infine, spazio all’area espositiva con 100 stand del settore, dove si potrà anche incontrare di persona la centaura Arianna Barale.