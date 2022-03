Al castello di Fossano Roberto Cavallo presenta la proiezione del docu-film "the Peace Runner"

Il Consorzio S.E.A. e il Comune di Fossano, in collaborazione con Egea, cooperativa Proteo e con la Consulta comunale giovanile della città degli Acaja, promuovono la proiezione pubblica del docu-film "The Peace Runner" di Diego Zucchetti con Concerto Cavallo.

L'iniziativa fa parte del percorso di eventi e progetti utili alla sensibilizzazione ambientale sul territorio condotto dal Consorzio.

Saranno presenti alla serata il vice sindaco di Fossano Giacomo Pellegrino, Assessore cittadino all'ambiente e Mario Barale, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione C.S.E.A..

La pellicola nasce dall'attivitá agonistica di plogging, la maratona Kepp Clean and Run, portata avanti ormai da sette anni da Roberto Cavallo, presente alla serata.

Si tratta di un viaggio che percorre territori che hanno rappresentato luoghi e snodi della storia italiana a partire dalla Grande Guerra.

Il passato e il presente si intrecciano in un rapporto tra uomo e ambiente, con la sovrapposizione dei percorsi storici e dell'impatto delle attività belliche del '15/'18 con gli impatti del contemporaneo stillicidio di rifiuti e di inquinamento dei luoghi naturali.

Zicchetti e Cavallo comunicano l'esperienza con un continuo rimando tra le memorie familiari e locali e l'attuale approccio all'ambiente e al suo rapporto con l'uomo.

La pellicola nasce grazie da una raccolta fondi che ha messo insieme più di 400 "produttori", conquistando svariati premi internazionali, in California, in Francia, in Svizzera, tra gli altri.

Roberto Cavallo, classe 1970, è scrittore, divulgatore scientifico e imprenditore.

Cofondatore della cooperativa E.R.I.C.A., ha una grande esperienza di progetti ambientali in Italia e all'estero. Ha collaborato tra l'altro con i programmi tv Scala Mercalli, Geo&Geo, Nemo, Uno mattina, Che tempo che fa.

Tre la sua produzione editoriale "Meno 100 chili", "Dieci azioni per zero rifiuti", e un totale di oltre settanta pubblicazioni scientifiche, romanzi, poesie e racconti.



La serata si svolgerà mercoledì 23 marzo dalle ore 21 in sala Barbero del Castello degli Acaja, con ingresso libero ad esaurimento dei posti.