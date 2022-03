Fossano, giovani musicisti in concerto nel ricordo di Terezin

Prosegue la musica dal vivo della Fondazione Fossano Musica. Il prossimo appuntamento è con la FFm Junior Band, orchestra giovanile di fiati diretta dal maestro Antonello Mazzucco, che salirà sul palco della Chiesa dei Battuti Bianchi in largo Camilla Bonardi 6 a Fossano sabato 26 marzo alle ore 20.30, eseguendo alcuni brani composti ed eseguiti all’interno del campo di Terezin.

Il campo di concentramento di Theresienstadt, noto anche come ghetto di Terezìn, è stato una struttura di internamento tedesco durante il Terzo Reich. Il campo è passato alla storia anche per l’elevatissimo numero di artisti e bambini che vi furono rinchiusi.

Tra gli altri a Terezin furono rinchiusi compositori come Viktor Ullmann, Zikmund Shul, Pavel Haas, Gideon Klein, Hans Krasa e Rudolf Karel; maestri d’orchestra quali Rafael Schächter e musicisti come Alice Herz-Sommer, Eric Vogel, Pavel Lipensky, Martin Roman e Julius Stwertka. Lo svolgimento dell’attività culturale all’interno del campo fu consentita a scopo propagandistico e furono dunque organizzati diversi concerti sia per gli ebrei rinchiusi nel campo sia per le SS, tra i quali il gerarca nazista Adolf Eichmann.