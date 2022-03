Granda in Azione: ad Alba il primo incontro tra gli iscritti del territorio

Si è tenuto sabato 19 marzo, ad Alba, il primo incontro tra gli iscritti di Azione del territorio albese. Oltre al coordinatore Massimo Marengo, ha preso parte all’incontro anche l’ex sindaco di Dogliani e membro della segreteria regionale Nicola Chionetti.



Numerosi i temi su cui il gruppo si è confrontato, tra i principali la creazione di comunità energetiche volte a favorire l’utilizzo di energia rinnovabile per contrastare la crisi climatica ed energetica, e le problematiche del digital divide, sia nell’ambito infrastrutturale che in quello delle attitudini e competenze dei cittadini.



“Sono molto contento di questo primo incontro di Alba in Azione - dichiara il coordinatore Massimo Marengo - c’è stata una buona partecipazione di persone interessate a conoscere meglio il nostro progetto che spero vorranno poi anche avere un ruolo più attivo. È stato un bel momento di condivisione di idee soprattutto relativamente al tema dei costi energetici, delle energie rinnovabili e dell’ambiente, e anche di altre problematiche del nostro territorio e non solo”.