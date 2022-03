A Bologna premiata una star-up saluzzese che dà una spinta innovativa al mondo assicurativo

“Guidare il mondo assicurativo e i suoi interpreti verso il futuro” la mission della startup saluzzese entrata un mese fa nel network del Gruppo Sella: il network per startup fintech e insurtech più ambito d’Italia.

Il fatto insolito è che il progetto, che vuol dare una spinta innovativa al settore assicurativo digitale, semplificandone il lavoro e gli strumenti, arrivi dal basso Piemonte, da un territorio dove la parte innovativa, storicamente, arriva sempre dopo e che interessi un settore, che non è leader, come ad esempio quello frutticolo.

La start-up che si chiama Nano i-Tech Srl, fondata nell’aprile 2021 è stata scelta da uno dei incubatoi Sella (Dpixel) tra una sessantina di progetti sparsi in Italia, unico della Granda, tra i tre in Piemonte.

Il gruppo dei fondatori è fatto da quattro laureati under 26, tre di Saluzzo, uno di Torino; un dottore in economia Sebastiano Andreis di Saluzzo, due ingegneri Domenico Boassi, Simone Alberto saluzzesi e un marketer: Marco Pascoli di Torino. Un team dalle competenze eterogenee, che è stato un punto di forza per l’attrattività del progetto da parte dell’”incubatore”.

“Siamo nati analizzando lacune e carenze sotto il punto di vista informatico, organizzativo/gestionale dell’efficienza, problemi di “Digitalizzazione” – spiega Andreis, classe ’97, ex atleta nazionale di sci alpino, maestro di sci e broker assicurativo, ora Ceo e Innovation Manager di Nano i-Tech.

Ci siamo dunque posti una semplice domanda: come risolvere le inefficienze con le quali oggi gli attori del mondo assicurativo devono fare i conti?.

La risposta l’abbiamo data con 4 servizi “innovativi” mi permetto di dire, che abbiamo in fase di sviluppo e ci prepariamo a lanciare sul mercato.

L’essere stati scelti da un incubatore certificato significa iniziare con il gruppo Sella un percorso di 3 anni che permetterà alla startup di strutturarsi come un’azienda e presentarsi sul mercato e a fondi d’investimento”.

Il team sta lavorando su 4 fronti: MIM: organizer digitale di clienti e trattative, rivolto a Broker, agenzie e collaboratori; Insurbox: un aggregatore di assicurazioni; Ilmiobrokerassicurativo.it: ecommerce assicurativo di nuova generazione: per portare anche online le competenze e l’expertise del Broker assicurativo, figura che in Italia è, aggiungo io purtroppo, sottolinea il Ceo, poco conosciuta. NanoPay: sistema di pagamento pensato ad hoc per le transazioni digitali assicurative. Sistema integrato ed innovativo che accorpa i tradizionali metodi di pagamento alle criptovalute.

Insieme ad Andreis, attualmente iscritto al master in Digital Innovation’s fintech & insurance alla Cattolica di Milano, fanno parte del team: Domenico Boassi, laurea in Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino, dove ha anche lavorato a sistemi informatici per JEToP, la Junior Enterprise dell’università, ed è anche stato uno dei responsabili dell’area IT. Attualmente è iscritto alla Laurea Magistrale in Computer Engineering sempre presso il Poli.

Simone Alberto, laureato in Ingegneria Informatica presso il Politecnico di Torino, da diversi anni lavora nel mondo digitale realizzando soluzioni tailor-made per PMI (web appliapplicationscations, e-commerce, digital marketing, ecc.) e da due anni riveste il ruolo di docente di informatica presso le scuole superiori. Sta inoltre completando il per-corso di studi di Laurea Magistrale in Computer Engineer presso il Politecnico di Torino.

Marco Pascoli, responsabile Comunicazione, Marketer e Graphic Designer Mette a disposizione le sue conoscenze in materia di arti visive per promuovere il marchio di Nano e le sue soluzioni. Giocatore di baseball nella massima serie italiana e Photoshop addicted.