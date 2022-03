La scrittrice fiorentina Elena Stancanelli a Saluzzo per "Trame di Quartiere"

Il romanzo di una generazione scomparsa, fatta di uomini sconfitti dalla storia.



E’ «Il tuffatore» (edizioni «La nave di Teseo»), l’ultimo romanzo di Elena Stancanelli sulla parabola del manager Raul Gardini. La scrittrice fiorentina lo presenta venerdì 25 marzo nell’ambito della rassegna «Trame di Quartiere» organizzata dalla biblioteca «Lidia Beccaria Rolfi» di Saluzzo.



L’appuntamento è alle 18 nella Sala tematica del Quartiere (piazza Montebello 1).



Il “viaggio di parole” con la Stancanelli, che è anche collaboratrice de La Repubblica, La Stampa e



Il Manifesto, partirà dalla vicenda dell’imprenditore romagnolo Gardini, simbolo di personaggi fieri del loro coraggio, arroganti, pronti a rischiare fino all’azzardo, ma per i quali era difficile resistere.



