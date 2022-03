Presentazione de “La tavolozza di Leonardo” nella biblioteca di Moretta

Venerdì 25 marzo alle 21 nella Sala della Biblioteca Comunale di Moretta si svolgerà la presentazione del Libro "La tavolozza di Leonardo - Il Genio di Vinci e l'antico marchesato di Saluzzo" (Fusta Editore). La presentazione avverrà a cura dell'autore e artista Franco Giletta.

Una donna francese di potere e di cultura, un famoso scultore lombardo, un influente e misterioso giureconsulto saluzzese, al governo a Milano, durante la dominazione francese. Inizia da questi personaggi apparentemente così distanti tra loro, il lavoro di ricerca di Franco Giletta che, tra Saluzzo, Parigi, Firenze e Milano, va alla ricerca dei pezzi di un puzzle che raccontano la storia di come Leonardo da Vinci arrivò sul Mombracco.

Dal 1511, per preparare e per mescolare i colori che servirono a dipingere i suoi capolavori, Leonardo da Vinci utilizzò una “tavolozza” di pietra bianca proveniente dai monti del Marchesato di Saluzzo. Partendo dall’analisi di un manoscritto conservato all’Institute de France di Parigi, in cui Leonardo citò Saluzzo, il Monviso, la Certosa, il Mombracco, l’amico scultore Benedetto Briosco e la pietra da utilizzare come tavolozza, l’autore accompagna il lettore in un avvincente viaggio attraverso luoghi e opere d’arte dell’antico Marchesato di Saluzzo.

Ingresso libero.