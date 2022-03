Saluzzo, riparte la stagione del Tastè, polo culturale dell’alto centro storico

Da domani martedì 22 marzo si parte con il “club del libro” al Tastè Bistrot di salita al castello, sotto il porticato dell’antico palazzo comunale.

Una “tastè experience” per entrare nel mondo fantastico dei libri, tra racconti dibattiti e letture di ogni genere in sei serate, il martedì sera (fino al 31 maggio) dalle 20,30 alle 22,30 insieme ad una tisana e gustosi biscotti, accompagnati nel percorso letterario da Maverik, laureando in linguistica moderna e in collaborazione con la libreria l'Ortica.

Con la primavera si è aperto il variegato calendario di appuntamenti: eventi, corsi e laboratori al Tastè, polo culturale nella parte più storica di Saluzzo.

“L’obiettivo è la partecipazione attiva come motore di sviluppo locale, turistico e culturale. Anche per quest’anno ospiteremo giovani in tirocinio, persone in difficoltà, progetti sociali, culturali e cercheremo di dare loro una vetrina nel cuore dell’ex capitale del Marchesato”.

Sono già partite serate di giochi da tavolo e a breve gli incontri di conversazione in inglese, aperitivi in francese e il 30 marzo la partenza del corso di acquerello.

Nel mese aprile invece prenderanno vita gli incontri settimanali con la lettura animata per bambini e gli incontri di alfabetizzazione digitale per i più maturi. Ancora nel pacchetto di Tastè Kids sono in programma momenti di animazione, caccia al tesoro e laboratori didattici a richiesta.

Nella programmazione del Tastè bistrot, anche serate di Karaoke ed altri eventi che saranno presentati sulle pagine social: https://www.facebook.com/tastebistrot

Cosa si trova inoltre al Tasté, dopo l’apertura dei musei civici, il 5 marzo scorso?. -

La biglietteria della Pinacoteca Matteo Olivero e della Torre Civica con la sua vista mozzafiato che domina Saluzzo e tutto il circondario; Il servizio prenotazioni salone Antico Palazzo Comunale utilizzabile per eventi o convegni e per cerimonie;

Un piccolo bistrot in cui degustare i vari prodotti, nati coniugando la cultura locale delle Terre del Monviso e la ricerca dell’eccellenza enogastronomica.

Nuovi orari di apertura: Lunedi’/Martedi’/Mercoledi’ 13/18 - Sabato/Domenica 10/19, Antico palazzo comunale , salita al castello 26 – Saluzzo.

Info e prenotazione : chamir.taste@gmail.com