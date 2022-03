I bambini aiutano i bambini: raccolta di giochi e materiale di cancelleria a Cuneo e Busca

I bambini aiutano i bambini. E anche nel Cuneese ha preso il via il progetto che coinvolge, appunto, i bambini, in una raccolta di materiale destinato ai tanti profughi bambini in fuga dalla guerra.

"Così ho pensato che forse avrei potuto fare qualcosa, che i bambini avrebbero potuto aiutare i bambini. Per loro come per noi è importante continuare a imparare, scrivere e disegnare per esprimere ciò che proviamo", scrive Elena, 11 anni, per spiegare il progetto.