Atletica: nuovo record italiano di Pietro Riva nei 10 km su strada!

Grande soddisfazione e nuovo record italiano nei 10 chilometri su strada per Pietro Riva.

L'albese delle Fiamme Oro ha migliorato di 16 secondi il proprio primato sulla distanza, stabilito lo scorso 3 ottobre a Ginevra, correndo in in 27:50 a Laredo, in Spagna.

Due record in meno di sei mesi per il mezzofondista 24enne, già campione europeo under 20 dei 10.000 metri.

L'allievo di Stefano Baldini, nella manifestazione spagnola, ha stabilito il dodicesimo miglior tempo europeo di sempre.

Pietro Riva (FIDAL): “Ero fiducioso in base ai riscontri degli ultimi allenamenti e questo record mi fa ben sperare in vista delle prossime gare della stagione. Su un percorso veloce, con il gruppo degli spagnoli che cercava di andare sotto i 28 minuti, si è partiti su ritmi forti e in avvio sono rimasto coperto per transitare in 8:13 al terzo chilometro e 13:49 a metà corsa. Poi c’è stato un rallentamento, qualche secondo perso sulla tabella di marcia e allora ho deciso di mettermi a tirare l’andatura, soffrendo nel finale, comunque ho chiuso bene con un parziale di 2:42 nell’ultimo chilometro. Un risultato che avrei voluto anche prima, peccato che il covid mi abbia impedito di gareggiare tra fine dicembre e inizio gennaio. Poi ci ho messo un po’ di tempo a riprendere la condizione e mi hanno fatto bene anche le sconfitte, come quella degli Assoluti indoor, però sono contento che adesso il livello medio in Italia sia cresciuto. E sono consapevole che un atleta come Yeman Crippa potrebbe migliorare il primato senza problemi, ma per ora mi prendo questa soddisfazione. Ho trovato continuità, dopo gli infortuni degli anni scorsi. Adesso l’obiettivo è la maglia azzurra per gli Europei di Monaco di Baviera, nei 10.000 e magari anche nei 5000 metri. Ma intanto punto a fare passi avanti nella mezza maratona, che correrò il 3 aprile a Berlino”