Ciclismo - Elisa Balsamo si impone nel trofeo Alfredo Binda Comune di Cittiglio: "Sono molto felice, per me è l'inizio di stagione migliore"

Una grande Elisa Balsamo si è aggiudicata il trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio, manifestazione giunta alla sua 23^edizione ed inserita nel calendario UCI World Tour.

La portacolori della Trek Segafredo, campionessa del mondo di ciclismo su strada, ha avuto la meglio in volata sulle italiane Sofia Bertizzolo e Soraya Paladin per un podio tutto azzurro.

138 le atlete al via, divise in 24 squadre.

La fuoriclasse peveragnese al termine della gara (Federciclismo): "Noi della Trek Segafredo avevamo deciso di stare insieme e provare a lanciare la Longo Borghini in salita ma visto che non riusciva a fare la differenza abbiamo puntato sulla volata. Qui a Cittiglio la strada all'arrivo è leggermente in salita dunque ho lanciato lo sprint più tardi possibile ed è andata bene. Sono molto felice; vincere in maglia iridata è bellissimo; oggi qui c'era tanta gente e c'era anche la mia famiglia. Il trofeo Binda è una gara bellissima, incerta e aperta a tante soluzioni. Per me questo è l'inizio di stagione migliore; so che posso migliorare molto in salita senza perdere la velocità."