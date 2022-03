Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Olbia 2-3, Mila Montani: "Non è questo lo spirito di affrontare i play-off" (VIDEO)

Amara falsa partenza per la Lpm Bam Mondovì, che ieri pomeriggio è stata superata in casa da una mai doma Hermaea Olbia per 2-3, al termine di un match ricco di capovolgimenti di fronte. Un passo falso preoccupante per le Pumine, che hanno evidenziato grossi limiti caratteriali e di conseguenza anche tecnici.

La fragilità in fase di ricezione ha finito per complicare il gioco delle Pumine, che ora sono costrette a vincere gara2, in programma mercoledì 23 marzo in Sardegna, per avere un'ultima chance in gara3. Ecco il commento della centrale Mila Montani, tra le migliori in campo, raccolto al termine del match: